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В Слониме завмаг присваивал себе выручку и тратил ее на игорные автоматы и развлечения
17.12.2019 16:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Слониме 28-летний заведующий магазином три месяца присваивал выручку торговой точки. Деньги потратил на развлечения. Возбуждено уголовное дело,
Молодой человек устроился на работу в один из магазинов по продаже автозапчастей. В августе он стал продавать товар мимо кассы, неучтенную выручку забирал себе и тратил на развлечения, в том числе в игорных заведениях. Хозяева торговой точки заподозрили неладное: товар регулярно поставлялся в магазин, но фактически не продавался. По расчетам хозяев, при таких условиях запчасти уже негде было бы хранить. Во время проверки точки специалисты выявили недостачу, которая к тому времени составила порядка 16,5 тыс. рублей.
В среднем подозреваемый присваивал в конце рабочей недели порядка 300 рублей, иногда больше.
В итоге было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже возместил ущерб. Ранее мужчина не привлекался к уголовной и административной ответственности.
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В Слониме 28-летний заведующий магазином три месяца присваивал выручку торговой точки. Деньги потратил на развлечения. Возбуждено уголовное дело.
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