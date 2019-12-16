ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Старый железнодорожный мост на Вишневце начали разбирать - теперь по нему уже не пройти

17.12.2019 17:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Старый железнодорожный мост на Вишневце начали разбирать — теперь по нему уже не пройти. Строители сняли несколько пролетов и полным ходом готовят близлежащую территорию для основных работ по переделке конструкции под автомобильный мост, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

В конце ноября на месте будущей объездной дороги начались подготовительные работы — рабочие выровняли подъезды к мосту, где нужно подсыпали песок, удалили мешающие работам кусты и деревья. На обоих берегах сформировали стоянки для техники. Генподрядчиком строительства выступает ОАО «Мостострой». При этом на берегу со стороны Вишневца работают дорожники из Волковыска, а на противоположном — их коллеги из Лиды.


Фото: vgr.by

На днях строители начали разбирать непосредственно конструкции моста: разобрали будки часовых и бетонные пролеты со стороны двух берегов. Подняться на мост со с уже невозможно.

В реконструкцию моста входят работы по его расширению: через него пройдет четырехполосный путь, который свяжет Вишневец и трассу М6. Работы планируется завершить до конца следующего года. Потратить на реконструкцию моста планируют около 70 миллионов рублей.


Фото: vgr.by

Новый четырехкилометровый участок дороги станет частью большой кольцевой магистрали, которая должна появиться до 2030 года. От М6 дорогу выведут на проспект Космонавтов, оттуда на улицу Карского, а затем через улицу Лапенковскую в микрорайон Грандичи.


Фото: vgr.by


Планируется, что когда обновленный мост введут в эксплуатацию, «разгрузится» соседний Румлевский мост. Появление четвертого автомобильного моста позволит закрыть на реконструкцию мост на Поповича.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старый железнодорожный мост на Вишневце начали разбирать - теперь по нему уже не пройти Строители сняли несколько пролетов и полным ходом готовят близлежащую...
 
Новости дня
Новости общества
 
Скрывал долги по зарплате по приказу начальства. В суде над экс-главой Шумилинского района - прения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика