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Старый железнодорожный мост на Вишневце начали разбирать - теперь по нему уже не пройти
17.12.2019 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Старый железнодорожный мост на Вишневце начали разбирать — теперь по нему уже не пройти. Строители сняли несколько пролетов и полным ходом готовят близлежащую территорию для основных работ по переделке конструкции под автомобильный мост,
В конце ноября на месте будущей объездной дороги начались подготовительные работы — рабочие выровняли подъезды к мосту, где нужно подсыпали песок, удалили мешающие работам кусты и деревья. На обоих берегах сформировали стоянки для техники. Генподрядчиком строительства выступает ОАО «Мостострой». При этом на берегу со стороны Вишневца работают дорожники из Волковыска, а на противоположном — их коллеги из Лиды.
На днях строители начали разбирать непосредственно конструкции моста: разобрали будки часовых и бетонные пролеты со стороны двух берегов. Подняться на мост со с уже невозможно.
В реконструкцию моста входят работы по его расширению: через него пройдет четырехполосный путь, который свяжет Вишневец и трассу М6. Работы планируется завершить до конца следующего года. Потратить на реконструкцию моста планируют около 70 миллионов рублей.
Новый четырехкилометровый участок дороги станет частью большой кольцевой магистрали, которая должна появиться до 2030 года. От М6 дорогу выведут на проспект Космонавтов, оттуда на улицу Карского, а затем через улицу Лапенковскую в микрорайон Грандичи.
Планируется, что когда обновленный мост введут в эксплуатацию, «разгрузится» соседний Румлевский мост. Появление четвертого автомобильного моста позволит закрыть на реконструкцию мост на Поповича.
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Старый железнодорожный мост на Вишневце начали разбирать - теперь по нему уже не пройти Строители сняли несколько пролетов и полным ходом готовят близлежащую...
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