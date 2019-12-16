Источник материала: Tut.by

Старый железнодорожный мост на Вишневце начали разбирать — теперь по нему уже не пройти. Строители сняли несколько пролетов и полным ходом готовят близлежащую территорию для основных работ по переделке конструкции под автомобильный мост, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

В конце ноября на месте будущей объездной дороги начались подготовительные работы — рабочие выровняли подъезды к мосту, где нужно подсыпали песок, удалили мешающие работам кусты и деревья. На обоих берегах сформировали стоянки для техники. Генподрядчиком строительства выступает ОАО «Мостострой». При этом на берегу со стороны Вишневца работают дорожники из Волковыска, а на противоположном — их коллеги из Лиды.



Фото: vgr.by

На днях строители начали разбирать непосредственно конструкции моста: разобрали будки часовых и бетонные пролеты со стороны двух берегов. Подняться на мост со с уже невозможно.

В реконструкцию моста входят работы по его расширению: через него пройдет четырехполосный путь, который свяжет Вишневец и трассу М6. Работы планируется завершить до конца следующего года. Потратить на реконструкцию моста планируют около 70 миллионов рублей.



Фото: vgr.by

Новый четырехкилометровый участок дороги станет частью большой кольцевой магистрали, которая должна появиться до 2030 года. От М6 дорогу выведут на проспект Космонавтов, оттуда на улицу Карского, а затем через улицу Лапенковскую в микрорайон Грандичи.



Фото: vgr.by





Планируется, что когда обновленный мост введут в эксплуатацию, «разгрузится» соседний Румлевский мост. Появление четвертого автомобильного моста позволит закрыть на реконструкцию мост на Поповича.