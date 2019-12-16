ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предполагаемое место убийства Гончара и Красовского. Репортаж из окрестностей заброшенной базы СОБРа

17.12.2019 17:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Юрий Гаравский, рассказавший Deutsche Welle, что как боец белорусского СОБРа, принимал участие в похищении и убийствах бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, бывшего главы ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, упомянул и показал места, где по его словам, были убиты и похоронены Гончар и Красовский. Это законсервированная военная база неподалеку от Бегомля. TUT.BY съездил на этот объект. О том, что мы там увидели, — в репортаже.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Два километра в лес с дороги Бегомль-Глубокое, и мы упираемся в ворота и КПП. Территория объекта, о котором рассказывал, Юрий Гаравский, обнесена забором по всему периметру и выглядит абсолютно безлюдной.

Поскольку Гаравский в своем интервью указывал и показывал конкретные места, где по его словам убили, а потом похоронили Гончара и Красовского, и установить точные координаты этих мест удалось даже журналистам, мы ожидаем увидеть у базы скопление людей в форме — милиционеров, следователей и экспертов. Ведь накануне Следственный комитет сообщил, что не может комментировать ситуацию, поскольку необходима проверка информации. Но проверять ее приехали только журналисты. У ворот нас встречает дружелюбная дворняга коричневого окраса и наши коллеги из «Радыё Свабода».

На окошке маленькой сторожки висит записка с указанием номера сотового «дежурного по КПП». Звоним по номеру, мужской голос, узнав о том, кто мы и откуда, сразу предупреждает — на территорию объекта никого не пустит, это теперь частная территория. Но соглашается поговорить и обещает вскоре подойти.

И в самом деле, минут через 15 на асфальтированной дорожке, которая ведет вглубь огороженной территории, появляется пожилой бородатый мужчина с тачкой, в которой везет какие-то доски. За ним следует старый микроавтобус. Мужчина открывает ворота, закрытые на цепь с замком, распахивает створки, и микроавтобус уезжает. Успеваем заглянуть в салон — ничего интересного, только несколько досок.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мужчина с бородой представляется Тимофеем. По его словам, база была приватизирована три года назад, но кто купил объект — рассказать отказывается. Как и пустить нас на территорию. Говорит, связывался с начальством, объяснял ситуацию — руководство против, «велено не пущать».

— Мы приехали сюда, потому что вчера один человек назвал эту базу местом убийства. Может быть уже приезжала милиция или следователи, может, эксперты? Может, хотя бы звонил кто-нибудь, интересовался.

— Никого здесь не было, кроме вас. И я знаю, что вы ищете. Вам нужна полоса препятствий, но она находится за пределами территории объекта.

И в самом деле, в интервью Гаравский говорил о том, что Гончара и Красовского убили возле полосы препятствий. Неподалеку якобы и похоронили в заранее заготовленной яме.

Тимофей соглашается проводить нас к этой полосе препятствий, запирает свою сторожку-КПП, подзывает собаку Боя, и ведет нас вдоль забора. Один поворот, другой, идти вдоль территории базы проще, чем по лесу, хотя и там скользим по опавшим деревьям, и пробираемся чем завалы сучьев. Ботинки скоро промокают, джинсы пестрят грязными пятнами, а куртку приходится нести в руках — провожатый, хоть и опирается при ходьбе на палку, передвигается в зарослях быстрее не привыкших к такому темпу городских жителей. Пройдя километра полтора, мы останавливаемся еще у одних ворот, от которых в лес идет небольшая просека.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Охранник объясняет, вот тут и началась полоса препятствий. Идем по ней, видим непонятные останки — то ли беседки, то ли щитов. Где-то торчат покосившиеся конструкции. Распознать в них, что здесь было раньше, невозможно. Провожатый рассказывает, что когда полосой перестали пользоваться, она стала ветшать, а после новые хозяева вообще разобрали ее остатки, что-то пустив на дрова, а что-то попросту уничтожив.

По полосе мы проходим метров триста, упираемся во что-то, что когда-то давно, возможно было стрельбищем. Рядом пригорок, за которым стоят заброшенные очистные сооружения местного колхоза. Рядом с полосой находим остатки заброшенного и разрушенного блиндажа. «Посмотрите, бревна лежат накатом, точно блиндаж был», — поясняет Тимофей. Ради очистки совести залазим в овражек и проходимся металлоискателем. Прибор не пищит, следов металла нет.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Не попискивает металлоискатель и у ворот в начале полосы препятствий. Но по нашим расчетам, та точка убийства, на которую указывал Гаравский, лежит в глубине территории — в метрах двухста от запертых ворот.

— Что вас еще интересует? Проселочная дорога, на которой могли закопать машину (по словам Гаравского, прямо на дороге была выкопана яма, в которую потом свалили машину Красовского, предварительно раздавленную БТРом, и закопали — прим. TUT.BY). Ну тут есть неподалеку подходящая дорожка с оврагом. Мне говорили, что там было стрельбище.

Дорога, на которую выводит нас проводник, заканчивается глубоким оврагом с отвесными стенами, с одной стороны разбросаны старые шины. Провожатый предполагает, что они играли роль пулеуловителей. Пока мои коллеги обшаривают овраг металлоискателем, Тимофей рассказывает, что раньше на этой базе «кого только не было».



— Ее выкупили у МЧС, а до этого она вроде принадлежала комитетчикам, а до этого — может и СОБРу. А сейчас у нас там маленькое производство, ульи на заказ делаем, скамейки, беседки садовые. Вот скажите, что вы рассчитываете найти? Неужели вы думаете, что если здесь что-то когда-то было, то это здесь осталось? Сколько лет прошло…

Мы согласны с Тимофеем. Нам кажется, что овраг в свое время играл не столько стрельбища, сколько свалки, и наши находки это доказывают — железный уголок, кусок арматуры и жестяная полоса.

— Тимофей, может все же то, что мы хотим найти — на территории базы?

— Поверьте, я за два года, что здесь, обошел всю территорию, знаю здесь все, каждый куст и кажду кочку. То, что вы ищите, на территории базы нет.


Юрий Гаравский указывал на карте два места — в одном их них якобы была выкопана яма, где похоронили Гончара и Красовского. На втором он обозначил место, где по его словам, сжигали вещи убитых. Скриншот карты Google Maps

А это место, которое указывал на распечатках спутниковых снимков Гаравский. По его словам, именно здесь на глубине 4−5 метров похоронены Гончар и Красовский. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Территория базы, которая теперь стала частной территорией занимает 28 гектар. Вокруг объекта мы не нашли что-либо подтверждающее, или опровергающее слова Гаровского, да и не расситывали. А попасть на саму базу не смогли.

Может быть это получится у правоохранительных органов? Ведь уголовное дело не закрыто, а у следствия появились новые данные. В которых можно сомневаться, но которые надо проверить — хотя бы ради родных и близких исчезнувших людей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Гаравский в интервью изданию DW, упомянул и показал места, где по его словам, были убиты и похоронены Гончар и Красовский. TUT.BY съездил на этот объект. О том, что...
 
Новости дня
Новости общества
 
Старый железнодорожный мост на Вишневце начали разбирать - теперь по нему уже не пройти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.12.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика