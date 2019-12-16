Скрывал долги по зарплате по приказу начальства. В суде над экс-главой Шумилинского района - прения

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В Витебском областном суде 17 декабря начались прения по уголовному делу бывшего председателя Шумилинского райисполкома Александра Снарова. Большую часть заседания заняло выступление прокурора.



Витебский областной суд. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Напомним, экс-председателя Шумилинского райисполкома обвиняют в уклонении от погашения кредиторской задолженности; злоупотреблении властью или служебными полномочиями; превышении власти или служебных полномочий; служебном подлоге с целью искажения отчетности; получении взятки повторно или в крупном размере.

Александр Снаров не содержится под стражей. В качестве меры пресечения к нему применена подписка о невыезде.

С 2012 по 2015 годы Александр Снаров был директором коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Крынки» Лиозненского района.

Председателем Шумилинского райисполкома Александр Снаров стал в декабре 2015 года. На этом посту он находился до ноября 2018 года.

По материалам дела, злоупотребление властью и превышение служебных полномочий Александр Снаров допускал, являясь председателем райисполкома. А уклонение от погашения кредита, служебный подлог и получение взятки совершил еще на предыдущей работе, будучи директором сельхозпредприятия «Крынки».

Александр Снаров: «Я старался работать»

В начале заседания судья зачитала характеристики Александра Снарова из облисполкома и Лиозненского райисполкома. В первой, в частности, утверждается, что это «инициативный, требовательный руководитель», «относящийся к работе с чувством долга». Во второй говорится, что Снаров проявил себя как «дисциплинированный, требовательный к себе и подчиненным» работник.

На просьбу судьи прокомментировать эти характеристики Александр Снаров сказал:

— Как можно самого себя хвалить или ругать? Я старался работать. Думаю, вреда району не нанес. Почти за 3 года моей работы в должности председателя Шумилинского райисполкома все пункты социально-экономического развития постепенно пришли в то русло, которого требуют губернатор и президент.

В главную заслугу себе экс-глава райисполкома ставит то, что в Шумилино «люди стали получать зарплату», а сам райцентр изменился в лучшую сторону: одни объекты инфраструктуры достроили, другие отремонтировали.

Компенсировал ущерб только ПМК

Материальной компенсации ущерба от Александра Снарова требовали три организации: Шумилинский райисполком, местная ПМК-70 и сельхозпредприятие «Крынки».

По материалам обвинения, будучи главой районной администрации, Снаров неоднократно распоряжался, чтобы ПМК бесплатно оказывала ему транспортные услуги.

На заседании 17 декабря обвиняемый передал суду квитанцию об оплате 524 рублей на счет шумилинского ПМК-70 — в счет компенсации ущерба этому предприятию.

Шумилинский райисполком просит взыскать с экс-председателя компенсацию ущерба в размере более 4,7 тысячи рублей. По материалам дела, он часто использовал служебное авто для личных поездок в родной Лиозненский район. Следствие насчитало 154 таких «вояжа».

— Этот иск не признаю. Так как я ездил по личным делам только на своих машинах, — заявил обвиняемый.

Один из эпизодов дела, по которому обвиняют Снарова, произошел в 2013—2015 годах, когда он руководил сельхозпредприятием «Крынки». Тогда, по данным следствия, он продал 539 голов крупного рогатого скота по ценам ниже себестоимости на сумму 213,6 тысячи рубля. Ущерб предприятию составил почти 188 тысяч рублей.

Ущерб «Крынкам» Снаров компенсировать также не намерен:

— Не признаю себя виновным. И в двадцатый раз повторяю: я не нанес никакого ущерба этому предприятию. Наоборот, я вывел его на достойный уровень, а сейчас оно фактически банкрот.

Прокурор: «Снаров фактически уничтожал хозяйство «Крынки»

Скот, по указанию экс-директора, «Крынки» реализовывали частным коммерческим фирмам и индивидуальным предпринимателям. При этом местная власть предписывала продавать его практически полностью, на 80−90%, мясокомбинатам в регионе. Решения о продаже КРС частным фирмам Снаров принимал единолично, без согласования с райисполкомом.

— Массово, практически в полном объеме, продавая скот по иным каналам сбыта по ценам ниже себестоимости, возможно, и решая текущие сиюминутные проблемы, Снаров фактически уничтожал хозяйство «Крынки», все дальше вгоняя его в долговую яму, — отметил гособвинитель. — Он не ставил перед собой задачи вывести предприятие на новый уровень развития. Его не интересовали его же действия, которые в итоге поставили «Крынки» на грань банкротства.

В то же время, по мнению прокурора, Снаров «усердно стремился показать руководству Лиозненского райисполкома свою состоятельность как директор»:

— Обвиняемый ремонтировал заборы, красил фермы, убирал коровники, требовал от подчиненных соблюдения трудовой дисциплины. То есть создавал видимость благополучия предприятия, которое находилось на грани банкротства. Снаров не решал проблемы предприятия, а лишь пытался их скрыть и замаскировать. Обвиняемый стремился предотвратить негативную оценку своих профессиональных качеств, продвинуться по карьерной лестнице — что ему впоследствии и удалось сделать.

В материалах дела есть сведения, что на 1 мая 2015 года кредиторская задолженность КУСП «Крынки» составляла более 41 тысячи рублей (в ФСЗН, за электроэнергию, по налогам, а также некоторым предприятиям, в частности витебскому ОАО «Молоко»).

Однако в декабре того же, 2015 года, руководитель убыточного предприятия Александр Снаров пошел на повышение — на пост главы Шумилинского района.

Скрывал долги по зарплате — по указанию начальства из райисполкома

Кроме того, по версии следствия, в 2014—2015 годах экс-руководитель «Крынок» совершил служебный подлог — предоставил в госорганы ложные сведения о том, что у предприятия нет задолженности по зарплате. На самом же деле она была.

Прокурор отметил:

— По этому эпизоду Снаров виновным себя так же не признал. На судебном заседании он пояснил, что о наличии у предприятия просроченной задолженности по зарплате за сентябрь, октябрь 2014 года и январь 2015-го ему было известно. Впоследствии от председателя райисполкома Лавриновича (Иван Лавринович — бывший глава Лиозненского района, теперь помощник президента по Гродненской области. — Прим. TUT.BY) и его заместителя Егорова (Сергей Егоров — бывший заместитель председателя Лиозненского райисполкома, теперь руководит Толочинским районом. — Прим. TUT.BY) ему поступило прямое указание не отражать сведения о наличии задолженности по заработной плате. Снаров понимал, что данное указание является незаконным, однако не мог его не выполнить.

Об указании Лавриновича и Егорова, по словам гособвинителя, было известно и главному бухгалтеру предприятия.

— Лично у Снарова никакой заинтересованности в не отражении в статотчетности фактов задолженности по зарплате, кроме как выполнение указаний Лавриновича и Егорова, не имелось, — считает прокурор.

По его словам, по этому эпизоду обвинения позиция обвиняемого многократно менялась. Так, вначале он говорил, что указание главбуху скрыть долги по зарплате он дал сам, а не его начальство из района. Затем — что главбух получила такой приказ от Лавриновича и Егорова в присутствии Снарова. А на суде уже появилась новая версия: он и главбух боялись ослушаться указания вышестоящего руководства.

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