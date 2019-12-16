«Жаловался на боль в спине». Прощаться с легендарным хоккеистом пришли сыновья Лукашенко и бизнесмены

Источник материала: Tut.by

В субботу в возрасте 50 лет умер трижды лучший хоккеист Беларуси Владимир Цыплаков. Еще в четверг он был на тренировке, но присутствовать на субботнем на матче уже не мог: заболела спина. Говорят, Владимир не хотел подводить команду и успел предупредить, что не сможет играть. В тот же день, 14 декабря, легендарного хоккеиста не стало.





Утром во вторник по парку Горького молча идут мужчины, в руках — красные гвоздики и розы, в глазах — полное непонимание того, что произошло. Между собой они практически не говорят и также безмолвно заходят в здание крытого катка. Официальное прощание с хоккеистом проходило с 10 до 13.00, но люди начали приходить заранее. Охапки цветов, слезы в глазах и растерянность…





Попрощавшись с Владимиром и выразив соболезнование семье, мужчины выходили на улицу и еще долго стояли, глядя вникуда. Им сложно сегодня подбирать слова, они в шоке и до конца не осознают того, что случилось. Еще на днях они обсуждали с Владимиром Цыплаковым хоккей, а сегодня провожают его в последний путь.





— Последний раз мы общались с Владимиром в пятницу, он говорил, что болела спина, плохо себя чувствовал, поэтому играть в субботу не сможет. Больше всего на свете он любил хоккей, был предан ему, а еще не хотел подвести президента, которого очень уважал, — вспоминает Дмитрий Басков, генеральный директор минского «Динамо».



Дмитрий Басков, генеральный директор минского «Динамо»

Владимир Цыплаков выступал за минские «Динамо» и «Юность», ярославское «Торпедо», казанский «Ак Барс». Трижды признавался лучшим хоккеистом страны, а еще провел в составе «Лос-Анджелеса» и «Баффало» более 300 матчей в НХЛ. Разговоры о том, что последнее время Владимир Цыплаков был не очень востребован в спорте, Дмитрий Басков опровергает:

— Благодаря тому что у нас есть команда президента — это отдушина для каждого спортсмена. Владимир получал большое удовольствие от каждой игры, от каждого выезда команды. Я много советовался с ним по игрокам, спрашивал его мнение, даже предлагал работу спортивного директора в хоккейном клубе. Но Владимир ответил: «Понимаешь, Дима, я не менеджер и не администратор. Я всю жизнь играл в хоккей, мне тяжело заниматься административной работой».



В хоккейной команде президента есть традиция: после тренировки Лукашенко награждает лучшего шоколадкой со своим автографом. На прощание c Цыплаковым привезли плитку от президента с подписью «Володе! Лучшему».

В числе первых на церемонию прощания пришли Виктор и Дмитрий Лукашенко, главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров, начальник управления Госавтоинспекции МВД Дмитрий Корзюк, директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.

— Мы играли вместе с Владимиром, это великий хоккеист, великий человек. Был открытым и позитивным человеком, — говорит TUT.BY Дмитрий Корзюк. — Конечно, как и все, приношу свои соболезнования семье, друзьям, близким. Это такая утрата… Людей, которые так отдаются своей работе, очень мало. Владимир настоящий, классный хоккеист.



Виктор Лукашенко



Дмитрий Лукашенко

Почти все говорят о том, что более позитивного человека, чем Владимир Цыплаков не встречали, он жил хоккеем, все время про него думал и говорил. Последняя его встреча с главным тренером сборной Беларуси Михаилом Захаровым была за 5−6 дней до трагической даты. Михаил Михайлович возвращался с пробежки и встретился с Владимиром Цыплаковым, они жили в одной районе, в Дроздах.



Владелец «Санта-Бремор», бизнесмен Александр Мошенский и главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров

— Мы поговорили про хоккей, проблемы в спорте. Поболтали и даже немножко прогулялись, — рассказывает Михаил Захаров. — Мы всегда ставили Володю в пример другим спортсменам. Он столько работал, тренировался, не каждый хоккеист сможет так отпахать как Володя. Это пример, особенно для нападающих. Он — эталон белорусского хоккея, это однозначно.



Бизнесмен Юрий Чиж, за ним — глава ГАИ МВД Дмитрий Корзюк и гендиректор «Динамо» Дмитрий Басков.

По мнению Михаила Захарова, для спортсмена абсолютно нормально, что сегодня он сидит без работы, а завтра уже работает. Даже приводит в пример пословицу: «Когда стал тренером, жди, когда тебя уволят». Так что говорить о невостребованности Владимира нельзя.





Тем временем поток желающих проститься с Цыплаковым меньше не становится. Один из мужчин не выдержал, облокотился о стену крытого катка и заплакал. Совершенно потерянный на улицу выходит известный хоккеист Алексей Калюжный, он с кем-то здоровается, перебрасывается парой фраз и молча смотрит за происходящим:

— Извините, у меня сейчас нет никаких слов, чтобы что-то сказать. Пусть хотя бы пройдет дней семь…



Алексей Калюжный

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков тяжело вздыхает и подбирает слова:

— У Владимира был сердечный приступ. Хоккей был для него всем, он говорил, что хочет быть бизнесменом, но лучше всего у него получалось играть в хоккей, поэтому отдал себя ему. Старался быть в форме, продолжать играть в президентской команде. Владимир до последнего остался преданным хоккею — и это не пафос. Вся его жизнь — яркий хоккей. Ничего нового не скажу: он выдающийся хоккеист. Что было яркое? Начало 90-х, когда хоккеисты по 10 долларов зарабатывали, стояли на рынке в Польше и продавали зубную пасту, чулки, носки. И мечтали о том, как нормально зарабатывать. Тогда он сбежал (в НХЛ — Прим. TUT.BY), его называли предателем, сейчас с высоты прожитых лет мы понимаем: он совершил дерзкий и смелый поступок, который позволил стать тем, кем он стал. Он сделал себя сам, никто ему не помогал, делал все вопреки системе и три раза признавался лучшим хоккеистом Беларуси. (.) Владимир был очень позитивным, веселым. На все реагировал с юмором, даже, когда я, будучи журналистом, писал про него критические заметки, даже тогда он улыбался и продолжал общаться.



Спортивный директор федерации хоккея Владимир Бережков



Бывший вратарь футбольного «Динамо» Юрий Курбыко



Хоккеисты минского «Динамо»: Александр Павлович, Андрей Костицын, Евгений Дадонов.

Среди множества венков — один от Министерства спорта и туризма, выразить соболезнование жене и детям Владимира Цыплакова пришел министр Сергей Ковальчук.



Министр спорта Сергей Ковальчук

— Знаю Владимира очень хорошо, можно сказать, даже дружили. Для спорта — это большая потеря, — говорит TUT.BY министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. — Владимир хорошо разбирался в хоккее, в людях. Он мне запомнился настоящим бойцом, это был мужчина с характером, очень целеустремленный. Владимир умер в расцвете сил, в возрасте, когда уже есть мудрость, опыт, который можно передавать другим.



Заместители министра спорта Александр Барауля и Вячеслав Дурнов.



Главный тренер ФК БАТЭ Алексей Бага

Вчера на хоккейной тренировке команды президента уже по сложившей традиции выбрали лучшего игрока. Им стал Владимир Цыплаков. На тренировке присутствовал Александр Лукашенко, который подписал шоколад «Володе! Лучшему», и попросил передать на церемонию прощания, вместе с венком и шайбой.



Глава федерации легкой атлетики Вадим Девятовский

Когда прощание одним из лучших хоккеистов страны закончилось, солдаты роты почетного каравай вынесли гроб с телом. Владимира Цыплакова проводили на Восточное кладбище под аплодисменты.







Председатель федерации хоккея Геннадий Савилов.



Бывший хоккеист сборной России Андрей Николишин и экс-форвард сборной Беларуси Андрей Ковалев



Хоккеисты минской «Юности»: Андрей Степанов, Кирилл Брикун и Александр Кулаков.







Заместитель директора РНПЦ спорта Геннадий Загородный



Бывший главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко



Начальник департамента развития ФК БАТЭ Наталья Марченко



Хоккейный тренер Владимир Король и бывший хоккеист сборной Беларуси Дмитрий Мелешко.



Главный тренер «Шахтера» Юрий Файков.



Хоккеисты солигорского «Шахтера»



Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт



Хоккеисты минского «Динамо» Тему Пулккинен и Сергей Костицын



Главный тренер питерского «Динамо» и экс-форвард сборной Беларуси Эдуард Занковец





TUT.BY выражает соболезнования близким Владимира Викторовича.