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СПИД – чума XX века?

17.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Точно на него не может ответить никто. Однако известно, что при первых изучениях эпидемиологии ВИЧ-инфекции было обнаружено, что максимальная распространенность ВИЧ приходится на район Центральной Африки. Кроме того, у человекообразных обезьян (шимпанзе), обитающих в этой области, из крови был выделен вирус, способный вызвать СПИД у человека, что может указывать на возможность заражения от этих обезьян –при укусе или разделывании туш.

Есть предположение, что ВИЧ существовал длительное время среди племенных поселений Центральной Африки и только в ХХ веке в результате повышенной миграции населения распространился по миру.

Впервые о СПИДе ученые заговорили только в 1980-х годах, хотя вирус начал проявлять себя еще в 1930-х в Западной Африке. Также имеются данные в США: в 1970-х отмечались признаки СПИДа. Тогда медики не обратили особого внимания на эти случаи, посчитав их редкими формами пневмонии. В следующий раз больные СПИДом были обнаружены в 1978 г. среди гомосексуалистов Швеции и США.

Стоит отметить, что СПИД и ВИЧ не являются синонимами. Многие путают эти понятия, ставя между ними фактически знак равенства. Это не совсем так. 

ВИЧ-инфекцию не зря называют «чумой XX века». Это медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям.

Однако не каждый носитель вируса болен СПИДом. От момента инфицирования ВИЧ до развития СПИДа может пройти очень большое количество времени, иногда несколько лет. Почти у 60% ВИЧ-инфицированных бессимптомный период течения инфекции составляет 5-7 и более лет.

СПИД – это гораздо более широкое понятие и конечная стадия ВИЧ-инфекции, при которой состояние иммунной системы человека настолько угнетено, что она неспособна сопротивляться никаким видам инфекций. Даже безобидная простуда при СПИДе может стать причиной летального исхода. Сейчас название СПИД используется для обозначения лишь последней стадии ВИЧ-инфекции.

Известны три пути передачи ВИЧ:

* половой — при незащищенном половом контакте с ВИЧ-инфицированным или больным СПИДом;

* парентеральный — при попадании крови ВИЧ-инфицированного или больного СПИДом в организм здорового человека;

* вертикальный — ВИЧ-инфицированная беременная женщина может передать вирус ребенку во время беременности, в процессе родов, при грудном вскармливании ребенка.

ВИЧ не может передаваться через пот, слюну или мочу. Невозможно заразиться ВИЧ при рукопожатии, поцелуе, чихании, использовании общего полотенца.

В группу риска попадают люди:

- ведущие беспорядочную половую жизнь,

- наркоманы,

- лица, практикующие секс без предохранения,

- лица, страдающие заболеваниями передающимися половым путем,

- медицинские специалисты,

- дети ВИЧ-инфицированных матерей.

Лечение ВИЧ-инфекции подразумевает назначение противовирусной терапии, а также лечение сопутствующих заболеваний, передающихся половым путем.

Жизнь с ВИЧ

ВИЧ-инфекция фактически делит жизнь человека на жизнь «до» и жизнь «после». При получении точных данных о результате обследования на ВИЧ нужно быть честным со своими близкими. Вовремя начатое лечение позволит поддерживать иммунную систему в «рабочем» состоянии.

Клиническая практика показывает, что в ряде случаев при соблюдении рекомендаций ВИЧ-инфицированным удавалось сохранить должное качество жизни, претерпевая лишь небольшую долю ограничений. Помните, никогда не стоит отчаиваться, надежда победить вирус есть всегда.

Нужно знать, чтобы жить.

Н.В. ЯРМОШ, медецинская сестра по ЗОЖ поликлиники №2 УЗ «Борисовская ЦРБ»

 
 
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