Новогодняя ель в Дубровно: где, сколько, когда

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





С 22 декабря в Дубровенском районе можно будет приобрести новогоднюю ель.

По информации Дубровенского райпо, символ нового года можно будет приобрести в магазине «Уют».

ГЛХУ «Оршанский лесхоз» сообщает, что продажа новогодних деревьев гражданам будет производиться с 22 по 31 декабря на территориях лесничеств по адресам г. Дубровно, ул. Шкловская, 21; г. Дубровно, ул. Дорожная, 25; г.п. Осинторф, ул. Маяковского, 1.

Цена при высоте до 1 м — 7 руб 50коп., от 1,01 до 2 м — 9руб 50 коп., от 2,01 до 3 м — 14,00 руб., от 3,01 до 4 м — 18,00 руб., от 4,01 до 5м — 23,00 руб., свыше 5,01 м — 42,00 руб.

Кроме того, на территории лесхоза в рамках акции «Сохраним символ праздника» в ассортименте будут представлены деревья в кадках стоимостью 25-30 рублей. Там же можно получить инструкцию по уходу за елью и правильной высадке дерева весной в грунт.

В целях повышения эффективности борьбы с незаконными рубками в период рождественских и новогодних праздников работниками лесной охраны организовано усиленное патрулирование лесных обходов, в том числе и с применение средств фотовидеофиксации.

По выявленным случаям нарушения природоохранного законодательства к виновным лицам будут применяться следующие меры административного и материального воздействия:

● Административный штраф за незаконную рубку деревьев в соответствии с частью 1-й статьи 15.22 КоАП РБ: для граждан составляет от 5 до 50 базовых величин, для ИП от 20 до 200 базовых величин, а для юридического лица от 50 до 300 базовых величин.

● Возмещение материального вреда в соответствии с приложением 8 к Указу Президента РБ от 24.06.08 № 348 в редакции Указа от 31.05.17 г. № 197 зависит от диаметра пня.

● Кроме того, в соответствии с таксами для исчисления размера взыскания стоимости незаконно добытой древесины, утвержденными постановлением Совета министров РБ 16.10.2015 г. № 866, с нарушителя взыскивается 1 базовая величина (25,5 рубля) за каждую новогоднюю