В новой год — с любовью! Гродненский драмтеатр выпустил календарь на 2020 год с яркими парами

Источник материала: Полымя

Это уже пятый оригинальный календарь областного драматического театра, в котором актеры каждый год предстают в новых образах. Творческий коллектив вновь подошел креативно к созданию корпоративного календаря.

– Театр – мир многогранный, таинственный, манящий и интригующий. Зритель приходит в зал, свет рампы, музыка, поднимается занавес и, наконец, на сцене те, кто не перестает нас удивлять, заставляет нас плакать, смеяться, переживать. Этот календарь представляет едва ли не главную тему всех пьес – любовь, отношения мужчины и женщины. Поэтому тема календаря 2020 года – «Мужчина! Женщина! Жизнь!», – рассказали в театре.

На страницах – мужчины и женщины – герои спектаклей. В каждом из них – своя неповторимая история взаимоотношений: сложные семейные конфликты, чистая юношеская любовь, хитрые интриги, тайные отношения, с новой силой вспыхнувшие былые страсти… Листая страницы календаря, одни вспоминают, а другие наверняка знакомятся с репертуаром театра. Отличная подсказка, что посмотреть. В январе, к примеру, – «Время и семья», в феврале – «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», в марте – «Шикарная свадьба» и так – до конца года.

Автор идеи – директор театра Игорь Гедич и творческий коллектив. Воплотили ее фотограф Руслан Хилимончик и художник, которая разработала дизайн, Надежда Белова. Модели – узнаваемые и любимые актеры драматического театра, а точнее – герои спектаклей.





















































Источник: grodnonews.by

Текст: Татьяна МОСТОВСКАЯ