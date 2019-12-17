ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В новой год — с любовью! Гродненский драмтеатр выпустил календарь на 2020 год с яркими парами

17.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Это уже пятый оригинальный календарь областного драматического театра, в котором актеры каждый год предстают в новых образах. Творческий коллектив вновь подошел креативно к созданию корпоративного календаря.

– Театр – мир многогранный, таинственный, манящий и интригующий. Зритель приходит в зал, свет рампы, музыка, поднимается занавес и, наконец, на сцене те, кто не перестает нас удивлять, заставляет нас плакать, смеяться, переживать. Этот календарь представляет едва ли не главную тему всех пьес – любовь, отношения мужчины и женщины. Поэтому тема календаря 2020 года – «Мужчина! Женщина! Жизнь!», – рассказали в театре.

На страницах – мужчины и женщины – герои спектаклей. В каждом из них – своя неповторимая история взаимоотношений: сложные семейные конфликты, чистая юношеская любовь, хитрые интриги, тайные отношения, с новой силой вспыхнувшие былые страсти… Листая страницы календаря, одни вспоминают, а другие наверняка знакомятся с репертуаром театра. Отличная подсказка, что посмотреть. В январе, к примеру, – «Время и семья», в феврале – «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», в марте – «Шикарная свадьба» и так – до конца года.

Автор идеи – директор театра Игорь Гедич и творческий коллектив. Воплотили ее фотограф Руслан Хилимончик и художник, которая разработала дизайн, Надежда Белова. Модели – узнаваемые и любимые актеры драматического театра, а точнее – герои спектаклей.

В новой год — с любовью! Гродненский драмтеатр выпустил календарь на 2020 год с яркими парами

В новой год — с любовью! Гродненский драмтеатр выпустил календарь на 2020 год с яркими парами

В новой год — с любовью! Гродненский драмтеатр выпустил календарь на 2020 год с яркими парами

В новой год — с любовью! Гродненский драмтеатр выпустил календарь на 2020 год с яркими парами

В новой год — с любовью! Гродненский драмтеатр выпустил календарь на 2020 год с яркими парами

В новой год — с любовью! Гродненский драмтеатр выпустил календарь на 2020 год с яркими парами

В новой год — с любовью! Гродненский драмтеатр выпустил календарь на 2020 год с яркими парами

В новой год — с любовью! Гродненский драмтеатр выпустил календарь на 2020 год с яркими парами

В новой год — с любовью! Гродненский драмтеатр выпустил календарь на 2020 год с яркими парами

В новой год — с любовью! Гродненский драмтеатр выпустил календарь на 2020 год с яркими парами

В новой год — с любовью! Гродненский драмтеатр выпустил календарь на 2020 год с яркими парами

В новой год — с любовью! Гродненский драмтеатр выпустил календарь на 2020 год с яркими парами

В новой год — с любовью! Гродненский драмтеатр выпустил календарь на 2020 год с яркими парами

Источник: grodnonews.by
Текст: Татьяна МОСТОВСКАЯ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это уже пятый оригинальный календарь областного драматического театра, в котором актеры каждый год предстают в новых образах. Творческий коллектив вновь подошел
 
Новости дня
Новости общества
 
Белоруска впервые попала в рейтинг 19 самых интеллектуальных девушек мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика