|
Стала известна причина неисправности «Штадлера», который ехал из Гомеля в Минск
17.12.2019 18:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 декабря скоростной поезд «Штадлер», который ехал из Минска в Гомель,
БелЖД купила первый поезд «Штадлер» в 2011 году, сейчас в собственности перевозчика 18 таких поездов. Заместитель начальника Белорусской железной дороги Андрей Якобсон в
— Но в этом году — в июне, июле и два случая в декабре — произошли технические неисправности, которые не взаимосвязаны, — подчеркнул Якобсон. — В настоящий момент мы проводим служебное расследование о причинах возникновения неисправности совместно с компанией «Штадлер».
Как сообщают в пресс-службе БелЖД, 15 декабря на крыше поезда отказался высоковольтный кабель — это и стало причиной неисправности.
За последний год это уже четвертый случай, когда «Штадлер» ломается по маршруту Минск — Гомель — Минск. Первый раз это
Второй случай
Третий случай
Четвертый случай произошел 15 декабря. Еще в июне пресс-служба Белорусской железной дороги сообщала, что по факту неисправности «Штадлера» начата служебная проверка, прошло полгода, а ее результаты так и неизвестны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На крыше поезда отказал высоковольтный кабель. Больше двух часов около 600 пассажиров дожидались подменного поезда.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)