Стала известна причина неисправности «Штадлера», который ехал из Гомеля в Минск

Источник материала: Tut.by

15 декабря скоростной поезд «Штадлер», который ехал из Минска в Гомель, внезапно остановился на станции Красный Берег. Над вагонами показались вспышки, похожие на замыкание, и послышалось несколько хлопков. В пресс-службе БелЖД сообщают, что на крыше поезда отказался высоковольтный кабель — это и стало причиной неисправности. Больше двух часов около 600 пассажиров дожидались подменного поезда, чтобы все-таки добраться в Гомель.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: пресс-служба Белорусской железной дороги

БелЖД купила первый поезд «Штадлер» в 2011 году, сейчас в собственности перевозчика 18 таких поездов. Заместитель начальника Белорусской железной дороги Андрей Якобсон в комментарии телеканалу «Беларусь-1» пояснил, что раньше «серьезных неисправностей с этими поездами не было».

— Но в этом году — в июне, июле и два случая в декабре — произошли технические неисправности, которые не взаимосвязаны, — подчеркнул Якобсон. — В настоящий момент мы проводим служебное расследование о причинах возникновения неисправности совместно с компанией «Штадлер».

Как сообщают в пресс-службе БелЖД, 15 декабря на крыше поезда отказался высоковольтный кабель — это и стало причиной неисправности.

За последний год это уже четвертый случай, когда «Штадлер» ломается по маршруту Минск — Гомель — Минск. Первый раз это случилось в июне. Из-за поломки 760 пассажиров застряли в пути почти на четыре часа. А неудобства испытали более 1200 пассажиров — те, кто ехал из Гомеля в Минск, и те, кто ожидал поезда, чтобы отправиться из Минска в Гомель.

Второй случай произошел через месяц, в июле. В районе станции Талька сломался поезд, который следовал из Минска в Гомель. «Проводники сказали, что не работает компрессор. Полчаса мы ждали, потом подъехал локомотив, нас должны довезти до Осиповичей, а потом кто на автобусе поедет, кто на другой электричке», — пояснила TUT.BY очевидица.

Третий случай произошел 10 декабря. Следовавший из Минска в Гомель «Штадлер» совершил незапланированную остановку в Бобруйском районе. Электропоезд остановился среди поля недалеко от деревни Плесы. Поезд стоял примерно час, в вагонах время от времени пропадал свет.

Четвертый случай произошел 15 декабря. Еще в июне пресс-служба Белорусской железной дороги сообщала, что по факту неисправности «Штадлера» начата служебная проверка, прошло полгода, а ее результаты так и неизвестны.