В рейтинге гендерного равенства Беларусь в топ-30 - между Барбадосом и Аргентиной

Источник материала: Tut.by

В рейтинге гендерного равенства-2020, который составляет Всемирный экономический форум, Беларусь занимает 29-е место.

Индекс рассчитывается по нескольким показателям, в том числе по продолжительности жизни, экономическим возможностям, доступности образования и здравоохранения.

В прошлом году место Беларуси было выше — 28-е.

Первые 10 мест в рейтинге гендерного равенства-2020 заняли Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия, Испания, Руанда и Германия. Последние пять — Конго, Сирия, Пакистан, Ирак и Йемен.

Среди стран-соседей Беларуси выше всех Латвия — 11-е место. Литва заняла 33-ю строчку, Польша — 40-ю, Украина — 59-ю, Россия — 81-ю. Наши соседи по рейтингу — Эстония, Бельгия, Барбадос, Аргентина и Куба.