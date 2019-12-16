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Что известно о белорусе, который заявил, что причастен к убийству оппозиционных политиков?
17.12.2019 18:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
16 декабря вышло
Последние годы Юрий Гаравский жил с матерью в двухкомнатной квартире в одном из старых спальных районов Минска. Здесь он вырос, сюда же и переехал после развода, как говорят соседи, «в году 2007−2008-м». От брака у Юрия есть дочь.
Также у Юрия есть брат и мать. Отец Николай умер «лет пять назад»: по словам соседей, он упал с лестницы, после чего у него образовалась внутричерепная гематома.
— Хороший был хлопец, всегда отзывался, если попросишь, помогал, — описывают умершего отца соседи.
Младший брат Юрия живет отдельно.
Дом, где сегодня проживают Гаравские, кооперативный. В нем — около 400 квартир. Сюда семья переехала в 1979 году. За 40 лет все соседи хорошо перезнакомились друг с другом. Но о Гаравских они знают мало: по их словам, мать Юрия Галина практически ни с кем не общается и дверь не открывает.
— Даже если кто-то умер, и мы деньги собираем, она никогда не откроет.
С самим Юрием, говорит сосед по тамбуру Александр, они тоже не особо плотно общались.
— Встретимся в лифте или на коридоре, поздороваемся, руку пожмем — да и разбежались.
Учился Юрий, по словам его соседей, в школе недалеко от дома. В 18 лет ушел служить в армию.
— Показывал нашему сыну красный берет, говорил, что в особых войсках служит. Он же такой, большой хлопец — под два метра ростом. Однажды в деревне он взял в охапку хлопца и на штакеты посадил. Его там все боялись.
Служил ли Юрий в СОБР, соседям неизвестно.
То, что Юрий Гаравский сидел в тюрьме (и почему-то упоминают «СИЗО на Володарского»), соседи подтверждают. В каком именно году его лишили свободы, они не помнят.
— Вроде семь лет ему дали. Но это давно было, лет 20 назад.
После аварии в 2007 году, когда в машину Юрия врезалась фура, он ходил с тростью, вспоминают местные.
Мать Юрия сейчас на пенсии, но подрабатывает уборщицей в магазине недалеко от дома. Работал ли Юрий, его сосед не знает.
— Вроде ходил куда-то, уезжал. Девушки к нему приезжали, забирали его на машине. Но я не знаю, по рабочим делам или по личным.
Из открытых источников известно, что Юрий был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. В сентябре 2018 года была начата процедура ликвидации его ИП. 31 января 2019 года он был исключен из единого государственного списка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
То, что Юрий уехал, соседи заметили еще весной 2018 года.
— Это после Пасхи было , — вспоминает соседка. По ее словам, мать Юрия объяснила, что сын уехал на лечение в Германию.
Мать Юрия Галина от комментариев категорически отказалась. В интервью
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Сведений о нем немного: после развода жил с матерью, служил в армии и, по словам соседей, действительно был лишен свободы. Что еще известно о белорусе, который...
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