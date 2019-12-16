Что известно о белорусе, который заявил, что причастен к убийству оппозиционных политиков?

Источник материала: Tut.by

16 декабря вышло интервью Юрия Гаравского, в котором он утверждает, что был одним из тех, кто 20 лет участвовал в похищении и убийствах исчезнувших оппозиционных политиков. Родственники белоруса на данный момент от любых комментариев отказываются. Соседи говорят, что после развода он жил с матерью, служил в армии и действительно был в колонии. Что еще известно о белорусе, который заявил, что причастен к убийству Захаренко, Гончара и Красовского?



Фото: Deutsche Welle

Последние годы Юрий Гаравский жил с матерью в двухкомнатной квартире в одном из старых спальных районов Минска. Здесь он вырос, сюда же и переехал после развода, как говорят соседи, «в году 2007−2008-м». От брака у Юрия есть дочь.

Также у Юрия есть брат и мать. Отец Николай умер «лет пять назад»: по словам соседей, он упал с лестницы, после чего у него образовалась внутричерепная гематома.

— Хороший был хлопец, всегда отзывался, если попросишь, помогал, — описывают умершего отца соседи.

Младший брат Юрия живет отдельно.

Дом, где сегодня проживают Гаравские, кооперативный. В нем — около 400 квартир. Сюда семья переехала в 1979 году. За 40 лет все соседи хорошо перезнакомились друг с другом. Но о Гаравских они знают мало: по их словам, мать Юрия Галина практически ни с кем не общается и дверь не открывает.

— Даже если кто-то умер, и мы деньги собираем, она никогда не откроет.

С самим Юрием, говорит сосед по тамбуру Александр, они тоже не особо плотно общались.

— Встретимся в лифте или на коридоре, поздороваемся, руку пожмем — да и разбежались.

Учился Юрий, по словам его соседей, в школе недалеко от дома. В 18 лет ушел служить в армию.

— Показывал нашему сыну красный берет, говорил, что в особых войсках служит. Он же такой, большой хлопец — под два метра ростом. Однажды в деревне он взял в охапку хлопца и на штакеты посадил. Его там все боялись.

Служил ли Юрий в СОБР, соседям неизвестно.



Фото со страницы Юрия Гаравского в «ВКонтакте»

То, что Юрий Гаравский сидел в тюрьме (и почему-то упоминают «СИЗО на Володарского»), соседи подтверждают. В каком именно году его лишили свободы, они не помнят.

— Вроде семь лет ему дали. Но это давно было, лет 20 назад.

После аварии в 2007 году, когда в машину Юрия врезалась фура, он ходил с тростью, вспоминают местные.

Мать Юрия сейчас на пенсии, но подрабатывает уборщицей в магазине недалеко от дома. Работал ли Юрий, его сосед не знает.

— Вроде ходил куда-то, уезжал. Девушки к нему приезжали, забирали его на машине. Но я не знаю, по рабочим делам или по личным.

Из открытых источников известно, что Юрий был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. В сентябре 2018 года была начата процедура ликвидации его ИП. 31 января 2019 года он был исключен из единого государственного списка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

То, что Юрий уехал, соседи заметили еще весной 2018 года.

— Это после Пасхи было , — вспоминает соседка. По ее словам, мать Юрия объяснила, что сын уехал на лечение в Германию.

Мать Юрия Галина от комментариев категорически отказалась. В интервью «Нашай нiве» она рассказала, что сама купила ему билет в Германию, где, по словам сына, его пообещали прооперировать — после аварии сильно болела нога.