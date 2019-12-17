В одном из районов Минска в среду не будет горячей воды и отопления

Источник материала: Tut.by

Из-за работ по монтажу тепловой сети в ряде домов в Заводском районе Минска 18 декабря до 18 часов не будет горячей воды и отопления, сообщает «Минскэнерго».





«В связи с производством работ по монтажу вновь построенной тепловой сети на объекте „Объект торгового назначения на пересечении ул. Голодеда и ул. Краснослободской“ 18 декабря с 8.00 до 18.00 будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление у некоторых потребителей», — сообщили в «Минскэнерго».

Это коснется жителей многих домов на улицах Уборевича, Голодеда, Ташкентской, Старобинской. Отопления также не будет в некоторых школах и детских садах, магазинах и на других предприятиях.

Работы согласованы с заместителем главы администрации Заводского района.