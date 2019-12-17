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Теперь уже точно: 2 января – выходной день без отработки
17.12.2019 19:31 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Согласно указу, подписанному Александром Лукашенко 17 декабря, 2 января будет праздничным днем на постоянной основе, то есть каждый год. Его отрабатывать будет не нужно.
В 2020 году 4 января будет рабочим днем, в который граждане отработают за 6 января. Выходным днем останется 11 января.
Ранее график праздничных дней выглядел так: 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой 4 января, в субботу), 6 января (отработка 11 января, в субботу) и 7 января.
Теперь же отработка за 6 января выпадет на 4 января.
Изменения произошли после просьбы граждан сделать 31 декабря выходным днем (в интернете появилась петиция за такой график).
Ранее Румас пообещал журналистам
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Изображение: фрагмент графика TUT.BY
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Согласно указу, подписанному Александром Лукашенко 17 декабря, 2 января будет праздничным днем на постоянной основе, то есть каждый год. Его отрабатывать будет не...
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