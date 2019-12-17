Теперь уже точно: 2 января – выходной день без отработки

Согласно указу, подписанному Александром Лукашенко 17 декабря, 2 января будет праздничным днем на постоянной основе, то есть каждый год. Его отрабатывать будет не нужно.

В 2020 году 4 января будет рабочим днем, в который граждане отработают за 6 января. Выходным днем останется 11 января.

Ранее график праздничных дней выглядел так: 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой 4 января, в субботу), 6 января (отработка 11 января, в субботу) и 7 января.

Теперь же отработка за 6 января выпадет на 4 января.

Изменения произошли после просьбы граждан сделать 31 декабря выходным днем (в интернете появилась петиция за такой график).

Ранее Румас пообещал журналистам подумать над возможностью сделать 31 декабря выходным, но правительство не поддержало такие перемены. 13 декабря стало известно, что предложение об объявлении 2 января выходным днем без отработок лежит на столе в президента.

Информация ранее подтверждена заявлением главы правительства Сергея Румаса, который сообщил, что проект указа о выходном 2 января уже направлен в Администрацию президента.

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