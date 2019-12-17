ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 18 декабря подорожал проезд в транспорте в Витебской области

18.12.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 18 декабря в Витебской области подорожал проезд в общественном транспорте. Талончик стоит теперь 60 копеек.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Проезд подорожал согласно решению облисполкома № 637 от 10 декабря. Оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступило в силу.

Теперь проезд и провоз ручной клади в обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении стоит 60 копеек, а на экспрессных маршрутах — 70 копеек. Таким образом, талончик подорожал на 5 копеек.

Поднялась и стоимость проездных.

В Витебске проездной на один вид транспорта на декаду стоит 9,5 рубля, на месяц — 27 рублей. Соответственно проездной на два вида транспорта обойдется в 12,68 и 36,3 рубля, а на три вида — 15,5 и 42,96 рубля.

В городах с населением выше 50 тысяч человек проездной на один вид транспорта на декаду обойдется в 9,24 рубля, на месяц — в 26,28 рубля. Проездной на два вида на декаду стоит 12,34 рубля, на месяц — 35,28 рубля.

В городах с населением менее 50 тысяч человек декадный проездной стоит 8,04 рубля, месячный — 22,95 рубля.

До этого стоимость проезда в общественном транспорте в области подняли в ноябре 2018 года: с 50 до 55 копеек.

О подорожании проезда информация пока есть только на сайте Горэлектротранса. По состоянию на утро 18 декабря такой новости на сайте «Витебскоблавтотранса» нет.

В Витебской области цены на проезд в общественном транспорте подняли одними из последних в стране. Напомним, в Гродненской, Гомельской и Минской областях стоимость талончиков повысили с 15 декабря, а в Брестской подняли с 11 декабря.

В Минске повысят стоимость проезда в городском общественном транспорте на 5 копеек, как и в регионах. Когда подорожает проезд в столице, не сообщается. Ожидается, что это произойдет на этой неделе.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебской области цены на проезд в общественном транспорте подняли одними из последних в стране.
 
Новости дня
Новости общества
 
В одном из районов Минска в среду не будет горячей воды и отопления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика