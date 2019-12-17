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С 18 декабря подорожал проезд в транспорте в Витебской области
18.12.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 18 декабря в Витебской области подорожал проезд в общественном транспорте. Талончик стоит теперь 60 копеек.
Проезд подорожал согласно
Теперь проезд и провоз ручной клади в обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении стоит 60 копеек, а на экспрессных маршрутах — 70 копеек. Таким образом, талончик подорожал на 5 копеек.
Поднялась и стоимость проездных.
В Витебске проездной на один вид транспорта на декаду стоит 9,5 рубля, на месяц — 27 рублей. Соответственно проездной на два вида транспорта обойдется в 12,68 и 36,3 рубля, а на три вида — 15,5 и 42,96 рубля.
В городах с населением выше 50 тысяч человек проездной на один вид транспорта на декаду обойдется в 9,24 рубля, на месяц — в 26,28 рубля. Проездной на два вида на декаду стоит 12,34 рубля, на месяц — 35,28 рубля.
В городах с населением менее 50 тысяч человек декадный проездной стоит 8,04 рубля, месячный — 22,95 рубля.
До этого стоимость проезда в общественном транспорте в области подняли в ноябре 2018 года: с 50 до 55 копеек.
О подорожании проезда информация пока есть только на
В Витебской области цены на проезд в общественном транспорте подняли одними из последних в стране. Напомним, в Гродненской, Гомельской и Минской областях стоимость талончиков
В Минске повысят стоимость проезда в городском общественном транспорте на 5 копеек, как и
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В Витебской области цены на проезд в общественном транспорте подняли одними из последних в стране.
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