С 18 декабря подорожал проезд в транспорте в Витебской области

Источник материала: Tut.by

С 18 декабря в Витебской области подорожал проезд в общественном транспорте. Талончик стоит теперь 60 копеек.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Проезд подорожал согласно решению облисполкома № 637 от 10 декабря. Оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступило в силу.

Теперь проезд и провоз ручной клади в обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении стоит 60 копеек, а на экспрессных маршрутах — 70 копеек. Таким образом, талончик подорожал на 5 копеек.

Поднялась и стоимость проездных.

В Витебске проездной на один вид транспорта на декаду стоит 9,5 рубля, на месяц — 27 рублей. Соответственно проездной на два вида транспорта обойдется в 12,68 и 36,3 рубля, а на три вида — 15,5 и 42,96 рубля.

В городах с населением выше 50 тысяч человек проездной на один вид транспорта на декаду обойдется в 9,24 рубля, на месяц — в 26,28 рубля. Проездной на два вида на декаду стоит 12,34 рубля, на месяц — 35,28 рубля.

В городах с населением менее 50 тысяч человек декадный проездной стоит 8,04 рубля, месячный — 22,95 рубля.

До этого стоимость проезда в общественном транспорте в области подняли в ноябре 2018 года: с 50 до 55 копеек.

О подорожании проезда информация пока есть только на сайте Горэлектротранса. По состоянию на утро 18 декабря такой новости на сайте «Витебскоблавтотранса» нет.

В Витебской области цены на проезд в общественном транспорте подняли одними из последних в стране. Напомним, в Гродненской, Гомельской и Минской областях стоимость талончиков повысили с 15 декабря, а в Брестской подняли с 11 декабря.

В Минске повысят стоимость проезда в городском общественном транспорте на 5 копеек, как и в регионах . Когда подорожает проезд в столице, не сообщается. Ожидается, что это произойдет на этой неделе.