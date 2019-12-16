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Белоруска впервые попала в рейтинг 19 самых интеллектуальных девушек мира

17.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В Лондоне завершился 69-й международный конкурс красоты «Мисс Мира». Корону завоевала Ямайка. Второе место у Франции, на третьем – Индия.

В ТОП-5 вошли: Нигерия, Бразилия, Индия, Ямайка и Франция. Всего в «Мисс Мира – 2019» участвовали 112 стран.

Победительнице «Мисс Мира – 2019» Тони-Энн Сингх 23 года, ее рост 167 сантиметров. Она студентка женского факультета и факультета психологии в Университете штата Флорида. На «Мисс Мира» Тони-Энн также победила в номинации «Мисс Талант», что позволило ей выступить сольно во время финала с известной песней «I Have Nothing» авторов Дэвида Фостера и Линды Томпсон.

Беларусь представляла обладательница титула «II вице-Мисс Беларусь – 2018» 19-летняя студентка Института бизнеса БГУ Анастасия Лавринчук. Девушке не удалось пробиться в топ соревнования. Ее лучшим результатом стало попадание в рейтинг из 19 самых интеллектуальных девушек мира в рамках номинации «Head to Head Challenge». Жюри конкурса выбирало лучших по ораторским выступлениям и умению отвечать на вопросы. Девушки обязательно должны были свободно говорить на английском языке. До Анастасии Лавринчук еще ни одна белоруска, которая выступала на «Мисс Мира», не проходила в топ «Head to Head Challenge». Также Анастасия отличилась и в номинации «Мисс Спорт», попав в тридцатку по итогам зачетов.

Дополнительно:

«Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич вошла в ТОП-5 конкурса, удостоилась титула «Мисс Мира Европа – 2018», а также имела успехи в ряде номинаций. Пока это наш лучший результат на самом престижном соревновании.

https://www.mlyn.by/

 
 
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Белорусская красавица Анастасия Лавринчук не заняла первых мест на конкурсе «Мисс Мира – 2019», не вошла в топ-5, но попала в рейтинг интеллектуальных девушек.
 
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