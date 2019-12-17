Елки, мыши и снеговики. Посмотрите, как минчане украшают подъезды к Новому году
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Источник материала:
Tut.by
Очаровательные елки, цветные игрушки, фигурки оленей и снеговиков — новогоднее сумасшествие уже во многих домах. А что в подъездах? Оказывается, многие минчане и их принаряжают. TUT.BY бросил клич — читатели отозвались и прислали много фото. Вот вам подборка подъездов, куда уже вошел праздник.
На первых этажах двух домов по улице Одоевского появились фотозоны. Там нашлись инициативные жительницы, которые предложили украсить подъезды.
Соседи скинулись: кто-то дал два рубля, кто-то — десять — с двух домов набралось 240 рублей. Деньги потратили на оформление.
— Еще соседи без проблем делились клеем обойным, дровами, жидкими гвоздями, скотчем, предлагали ненужные им украшения, — рассказывает
Юлия. Элементы фотозон в домах по Одоевского, 115Б и 115В Все фото в материале: пользователи TUT.BY
По похожей схеме поступали и многие других минчане. У кого-то дома нашлась искусственная елка, что-то сделали своими руками, украшали с азартом, обсуждали результат в вайбер-чатах.
Мы старались выбирать те примеры, где жильцы сами оформили свой подъезд — без особой помощи жилищной компании или застройщика.
И уверены, это далеко не все, на что способны минчане в деле украшения своего подъезда. Будут еще интересные фото — обязательно присылайте на почту: snezhana@tutby.com.
Елки сразу из двух домов: слева — на улице Камайской, 20, справа — на проспекте Победителей, 219 Украшение подъезда в доме по улице Камайской, 20. Над лифтом — символ Нового года Украшение подъезда в доме по улице Камайской, 20 Украшение подъезда в доме по улице Камайской, 20 А это уже — улица Каменногорская, дом 102. Жители пишут, что там каждый подъезд украшен: и снаружи, и внутри. «А все благодаря нашему председателю», — говорят Тоже улица Каменногорская, 102. Душевно, правда? А это елочка в доме на Кольцова, 37. Популярный прием — украсить почтовые ящики мишурой Вот такой очаровательный подъезд в доме на улице Ложинской, 20 Там же, на Ложинской, 20. Место хранения колясок и самокатов стало еще и атмосферным. Цена вопроса — одна гирлянда А это елки в доме № 12А на улице Макаенка. Это Vogue, товарищество собственников и жители дома уже второй год стараются создавать праздничное настроение у соседей. Елки в двух лобби — в разной цветовой гамме, пишут жители, — чтобы было интереснее. Тоже Макаенка, 12А Макаенка, 12А — оформление подъезда снаружи А это уже — «Маяк Минска». Елки в разных подъездах дома № 22 на улице Мстиславца. Ели ставили сами жители, растяжки и гирлянды снаружи домов — это уже за счет товарищества собственников Жители дома на улице Мстиславца вместе украшают перила А это дом по улице Михайлашева, 1 И это тоже Михайлашева, 1. Качество снимка не самое лучшее, но присмотритесь: по лестнице взбираются мыши — символ 2020-го, вы уже поняли Такие елки прислали нам жители разных домов, прописанных по улице Налибокской, 8 и 16 : от модерна до классики А здесь работа кипит на улице Неманской, 35. В доме немало многодетных семей — все вместе и создавали красоту. Слева на фото — рабочий процесс, справа — то, что получилось Этот Дед Мороз — в том же доме по Неманской, 35
Красавица-елка в доме на Толбухина, 9А. Украсить почтовые ящики и тут не забыли
Вот так выглядит один из подъездов дома № 37 на улице Наполеона Орды. Его украшали дети (и немножко - взрослые)
Детали новогодней сказки, тот же дом № 37 на улице Наполеона Орды Детали новогодней сказки, тот же дом № 37 на улице Наполеона Орды
А этот снимок нам прислали с улицы Мира, 3, из Фаниполя. Не Минск, ну и что!
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Минск
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TUT.BY бросил клич - читатели отозвались и прислали много фото. Вот вам подборка подъездов, куда уже вошел праздник.
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