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«Дело исчезнувших», смерть хоккеиста, выходной на Новый год и письмо Лукашенко - все за вчера

18.12.2019 08:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера все силы были направлены на составление для вас полной картины происходящего после заявления экс-бойца СОБРа о том, что он принимал участие в похищении и убийствах бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, бывшего главы ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Он рассказал о месте, где произошло убийство. Мы отправились туда. Что мы там увидели, читайте в нашем репортаже. Когда исчезли политики, как их искали, было ли расследование — собрали хронологию событий. Кое-что разузнали и о белорусе, который сделал такое громкое заявление. Родственники его пока отказываются от комментариев, а соседи говорят, что после развода мужчина жил с матерью, служил в армии и действительно был в колонии. А еще появились и другие заявления.

Конечно, вчера были и другие важные новости. Коротко рассказываем самое интересное.



САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Александр Лукашенко провел совещание о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов. Президент требует максимальной отдачи от каждого рубля, вложенного в белорусскую экономику. Премьер-министр страны Сергей Румас после совещания заявил, что четыре из реализуемых в Беларуси 34 ключевых инвестиционных проектов требуют дополнительной господдержки и переноса сроков ввода в эксплуатацию. Читайте, как довести до ума заводы в Светлогорске, Добруше и Шклове.
  • Сколько судов вчера было, вам не рассказать. Прошли прения сторон по делу в отношении предпринимателя Нонны Гришиной. В суде зачитали переписку экс главного архитектора Минска и обвиняемой в передаче ему взятки. По «массовому делу медиков» гособвинители уже запросили сроки фигурантам. Теперь слово за адвокатами, они просят о снисхождении к обвиняемым. В Гомеле начался суд над водителем BMW, не пропустившим машину ГАИ, в Гродно — над замначальника одной из воинских частей, по делу экс-главы Шумилинского района — прения, а на Могилевщине судят заведующую садиком.
  • Вчера в последний путь проводили легендарного хоккеиста Владимира Цыплакова. Ему было 50 лет. В числе первых на церемонию прощания пришли Виктор и Дмитрий Лукашенко, главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров, начальник управления Госавтоинспекции МВД Дмитрий Корзюк, директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский. Людей было очень много. Почти все говорили о том, что более позитивного человека, чем Владимир Цыплаков, не встречали, он жил хоккеем, все время про него думал и говорил.


  • Эх, не хватает работников в стране (больше 90,1 тысячи, когда на начало года было 74,9 тысячи). При этом большинство предложений от нанимателей — 63,6% — на начало декабря было для рабочих. Кого не хватает? В 2018 году средняя зарплата составила 958 рублей (до выплаты налогов и страховых взносов). Однако, по данным Белстата, на деле организации потратили на своих сотрудников гораздо больше — в среднем по 1422,5 рубля на работника. На что уходили эти деньги?
  • И снова о коррупции. Генпрокуратура по результатам проверок предприятий нефтяной, газовой и химической отрасли потребовала от председателя концерна «Белнефтехим» устранить нарушения антикоррупционного законодательства.
  • Про то, что выдача биометрических паспортов и ID-карт переносится, мы уже слышали. А знаете ли вы, в чем плюсы и минусы этих документов? А мы вам расскажем.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Сбылась детская мечта — попали в мир игрушек. Вот только теперь уже интересуют совершенно другие вещи, а не как выбрать себе самую большую и красивую игрушку. С одной известной компанией поговорили об интернет-мемах, модных игрушечных трендах, жесткой конкуренции и неньютоновских жидкостях.
  • «Я буду заниматься, потерплю». Так говорит пятилетняя Ксюша, когда у нее не получается какое-то упражнение. Девочка занимается балетом. И она уже далеко не новичок — начала малышка в три года. Ксюша старательная, терпеливая и очень талантливая. Почитайте про эту маленькую девочку, которая ведет себя уже совсем как взрослая.


  • В Беларуси до сих пор можно встретить предвзятое отношение к гуманитариям — якобы историка или филолога непременно ждет «МакДональдс», а работа по специальности обязательно предполагает нищету и забвение. О том, почему это не так, что делать историку в IT и каково быть единственным реконструктором своей эпохи в стране, мы поговорили с продюсером компании Wargaming, главным по глобальной карте Кириллом Малем.
  • Поход к стоматологу — худшее воспоминание из детства? Или, может быть, страх не прошел и сейчас? Тогда вам лучше отойти от экранов. К нам в студию пришли врачи-стоматологи и рассказали, почему их не стоит бояться, какие бывают забавные случаи на приеме, как правильно ухаживать за зубами и почему поход к стоматологу — это всегда дорого.
  • Как ваше здоровье? Ничего не беспокоит? С сосудами все в порядке? А как определить, что сосудам нужна помощь? Почему так опасен холестерин? Специалисты ответили на все ваши вопросы. Переходите по ссылке, там много полезной информации.
  • Тут молодежную премию вручали. Как кто? БРСМ. Кстати, вручить эту премию хотели и певцу Тиме Белорусских, но, говорят, в последний момент артист отказался и не пришел. Как вручали премию и кто заменил звезду, читайте в нашем репортаже.
  • Вам тоже кажется, что многоэтажек в столице стало очень много? А как вам такой Минск: умеренная этажность, зеленые дворы для детей и людей, ведущих здоровый образ жизни, с парковками по периметру или под землей? Когда же в Минске начнут строить комфортные микрорайоны и что для этого надо сделать?

О СПОРТЕ

  • В нашей стране есть спортсмен, который завоевывает медали и которому нужна поддержка, но его не слышат. Он сам вынужден искать себе спонсоров. Мы уже писали о нем — это «волат» из деревни Большие Мотыкалы пара-армрестлер Виктор Братченя, 16-кратный чемпион мира и 14-кратный — Европы. «Почему я хожу по кабинетам чиновников и прошу помочь мне завоевать для страны очередные медали, а не они спрашивают, что мне нужно для полноценной подготовки?» — не понимает Виктор. Парень не выдержал и написал письмо президенту.
  • Ну ничего себе, в хоккее опять без радостных новостей. Минское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд. А хотите знать, почему болельщики пришли на игру с коврами? Кстати, вчера еще и «молодежку», мягко говоря, не похвалили за выступление на ЧМ.


Все новости вторника, 17 декабря

Напоследок приберегли для вас самую хорошую новость последних дней — 2 января будет выходным днем, который не нужно отрабатывать. Ура! А чтобы поднять вам настроение еще больше, держите зимний тест, лучшие смартфоны уходящего года (отличная идея для подарка) и ну очень милую историю про спасателей и щенят. Берегите себя, пробираясь сквозь туман на работу, и пусть среда будет интересной!

Ваша редакция

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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