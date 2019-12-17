«Дело исчезнувших», смерть хоккеиста, выходной на Новый год и письмо Лукашенко - все за вчера

Вчера все силы были направлены на составление для вас полной картины происходящего после заявления экс-бойца СОБРа о том, что он принимал участие в похищении и убийствах бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, бывшего главы ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Он рассказал о месте, где произошло убийство. Мы отправились туда. Что мы там увидели, читайте в нашем репортаже. Когда исчезли политики, как их искали, было ли расследование — собрали хронологию событий. Кое-что разузнали и о белорусе, который сделал такое громкое заявление. Родственники его пока отказываются от комментариев, а соседи говорят, что после развода мужчина жил с матерью, служил в армии и действительно был в колонии. А еще появились и другие заявления.
Конечно, вчера были и другие важные новости. Коротко рассказываем самое интересное.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Александр Лукашенко провел совещание о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов. Президент требует максимальной отдачи от каждого рубля, вложенного в белорусскую экономику. Премьер-министр страны Сергей Румас после совещания заявил, что четыре из реализуемых в Беларуси 34 ключевых инвестиционных проектов требуют дополнительной господдержки и переноса сроков ввода в эксплуатацию. Читайте, как довести до ума заводы в Светлогорске, Добруше и Шклове.
Вчера в последний путь проводили легендарного хоккеиста Владимира Цыплакова. Ему было 50 лет. В числе первых на церемонию прощания пришли Виктор и Дмитрий Лукашенко, главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров, начальник управления Госавтоинспекции МВД Дмитрий Корзюк, директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский. Людей было очень много. Почти все говорили о том, что более позитивного человека, чем Владимир Цыплаков, не встречали, он жил хоккеем, все время про него думал и говорил.
Эх, не хватает работников в стране (больше 90,1 тысячи, когда на начало года было 74,9 тысячи). При этом большинство предложений от нанимателей — 63,6% — на начало декабря было для рабочих. Кого не хватает? В 2018 году средняя зарплата составила 958 рублей (до выплаты налогов и страховых взносов). Однако, по данным Белстата, на деле организации потратили на своих сотрудников гораздо больше — в среднем по 1422,5 рубля на работника. На что уходили эти деньги?
И снова о коррупции. Генпрокуратура по результатам проверок предприятий нефтяной, газовой и химической отрасли потребовала от председателя концерна «Белнефтехим» устранить нарушения антикоррупционного законодательства.
Про то, что выдача биометрических паспортов и ID-карт переносится, мы уже слышали. А знаете ли вы, в чем плюсы и минусы этих документов? А мы вам расскажем.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Сбылась детская мечта — попали в мир игрушек. Вот только теперь уже интересуют совершенно другие вещи, а не как выбрать себе самую большую и красивую игрушку. С одной известной компанией поговорили об интернет-мемах, модных игрушечных трендах, жесткой конкуренции и неньютоновских жидкостях.
«Я буду заниматься, потерплю». Так говорит пятилетняя Ксюша, когда у нее не получается какое-то упражнение. Девочка занимается балетом. И она уже далеко не новичок — начала малышка в три года. Ксюша старательная, терпеливая и очень талантливая. Почитайте про эту маленькую девочку, которая ведет себя уже совсем как взрослая.
В Беларуси до сих пор можно встретить предвзятое отношение к гуманитариям — якобы историка или филолога непременно ждет «МакДональдс», а работа по специальности обязательно предполагает нищету и забвение. О том, почему это не так, что делать историку в IT и каково быть единственным реконструктором своей эпохи в стране, мы поговорили с продюсером компании Wargaming, главным по глобальной карте Кириллом Малем.
Поход к стоматологу — худшее воспоминание из детства? Или, может быть, страх не прошел и сейчас? Тогда вам лучше отойти от экранов. К нам в студию пришли врачи-стоматологи и рассказали, почему их не стоит бояться, какие бывают забавные случаи на приеме, как правильно ухаживать за зубами и почему поход к стоматологу — это всегда дорого.
Как ваше здоровье? Ничего не беспокоит? С сосудами все в порядке? А как определить, что сосудам нужна помощь? Почему так опасен холестерин? Специалисты ответили на все ваши вопросы. Переходите по ссылке, там много полезной информации.
Тут молодежную премию вручали. Как кто? БРСМ. Кстати, вручить эту премию хотели и певцу Тиме Белорусских, но, говорят, в последний момент артист отказался и не пришел. Как вручали премию и кто заменил звезду, читайте в нашем репортаже.
Вам тоже кажется, что многоэтажек в столице стало очень много? А как вам такой Минск: умеренная этажность, зеленые дворы для детей и людей, ведущих здоровый образ жизни, с парковками по периметру или под землей? Когда же в Минске начнут строить комфортные микрорайоны и что для этого надо сделать?
О СПОРТЕ
В нашей стране есть спортсмен, который завоевывает медали и которому нужна поддержка, но его не слышат. Он сам вынужден искать себе спонсоров. Мы уже писали о нем — это «волат» из деревни Большие Мотыкалы пара-армрестлер Виктор Братченя, 16-кратный чемпион мира и 14-кратный — Европы. «Почему я хожу по кабинетам чиновников и прошу помочь мне завоевать для страны очередные медали, а не они спрашивают, что мне нужно для полноценной подготовки?» — не понимает Виктор. Парень не выдержал и написал письмо президенту.