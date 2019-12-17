«Дело исчезнувших», смерть хоккеиста, выходной на Новый год и письмо Лукашенко - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера все силы были направлены на составление для вас полной картины происходящего после заявления экс-бойца СОБРа о том, что он принимал участие в похищении и убийствах бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, бывшего главы ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Он рассказал о месте, где произошло убийство. Мы отправились туда. Что мы там увидели, читайте в нашем репортаже . Когда исчезли политики, как их искали, было ли расследование — собрали хронологию событий . Кое-что разузнали и о белорусе , который сделал такое громкое заявление. Родственники его пока отказываются от комментариев, а соседи говорят, что после развода мужчина жил с матерью, служил в армии и действительно был в колонии. А еще появились и другие заявления .

Конечно, вчера были и другие важные новости. Коротко рассказываем самое интересное.





САМОЕ ВАЖНОЕ





Эх, не хватает работников в стране (больше 90,1 тысячи, когда на начало года было 74,9 тысячи). При этом большинство предложений от нанимателей — 63,6% — на начало декабря было для рабочих. Кого не хватает? В 2018 году средняя зарплата составила 958 рублей (до выплаты налогов и страховых взносов). Однако, по данным Белстата, на деле организации потратили на своих сотрудников гораздо больше — в среднем по 1422,5 рубля на работника. На что уходили эти деньги?

(больше 90,1 тысячи, когда на начало года было 74,9 тысячи). При этом большинство предложений от нанимателей — 63,6% — на начало декабря было для рабочих. В 2018 году средняя зарплата составила 958 рублей (до выплаты налогов и страховых взносов). Однако, по данным Белстата, на деле — в среднем по 1422,5 рубля на работника. И снова о коррупции . Генпрокуратура по результатам проверок предприятий нефтяной, газовой и химической отрасли потребовала от председателя концерна «Белнефтехим» устранить нарушения антикоррупционного законодательства.

. Генпрокуратура по результатам проверок предприятий нефтяной, газовой и химической отрасли потребовала от председателя концерна «Белнефтехим» антикоррупционного законодательства. Про то, что выдача биометрических паспортов и ID-карт переносится, мы уже слышали. А знаете ли вы, в чем плюсы и минусы этих документов? А мы вам расскажем .

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Сбылась детская мечта — попали в мир игрушек . Вот только теперь уже интересуют совершенно другие вещи, а не как выбрать себе самую большую и красивую игрушку. С одной известной компанией поговорили об интернет-мемах, модных игрушечных трендах, жесткой конкуренции и неньютоновских жидкостях.

. Вот только теперь уже интересуют совершенно другие вещи, а не как выбрать себе самую большую и красивую игрушку. С одной известной компанией об интернет-мемах, модных игрушечных трендах, жесткой конкуренции и неньютоновских жидкостях. «Я буду заниматься, потерплю». Так говорит пятилетняя Ксюша, когда у нее не получается какое-то упражнение. Девочка занимается балетом. И она уже далеко не новичок — начала малышка в три года. Ксюша старательная, терпеливая и очень талантливая. Почитайте про эту маленькую девочку , которая ведет себя уже совсем как взрослая.





В Беларуси до сих пор можно встретить предвзятое отношение к гуманитариям — якобы историка или филолога непременно ждет «МакДональдс», а работа по специальности обязательно предполагает нищету и забвение. О том, почему это не так, что делать историку в IT и каково быть единственным реконструктором своей эпохи в стране, мы поговорили с продюсером компании Wargaming , главным по глобальной карте Кириллом Малем.

— якобы историка или филолога непременно ждет «МакДональдс», а работа по специальности обязательно предполагает нищету и забвение. О том, почему это не так, что делать историку в IT и каково быть единственным реконструктором своей эпохи в стране, мы , главным по глобальной карте Кириллом Малем. Поход к стоматологу — худшее воспоминание из детства? Или, может быть, страх не прошел и сейчас? Тогда вам лучше отойти от экранов. К нам в студию пришли врачи-стоматологи и рассказали , почему их не стоит бояться, какие бывают забавные случаи на приеме, как правильно ухаживать за зубами и почему поход к стоматологу — это всегда дорого.

— худшее воспоминание из детства? Или, может быть, страх не прошел и сейчас? Тогда вам лучше отойти от экранов. К нам в студию пришли врачи-стоматологи и , почему их не стоит бояться, какие бывают забавные случаи на приеме, как правильно ухаживать за зубами и почему поход к стоматологу — это всегда дорого. Как ваше здоровье? Ничего не беспокоит? С сосудами все в порядке? А как определить, что сосудам нужна помощь? Почему так опасен холестерин? Специалисты ответили на все ваши вопросы. Переходите по ссылке , там много полезной информации.

Почему так опасен холестерин? Специалисты ответили на все ваши вопросы. Переходите по , там много полезной информации. Тут молодежную премию вручали. Как кто? БРСМ. Кстати, вручить эту премию хотели и певцу Тиме Белорусских, но, говорят, в последний момент артист отказался и не пришел. Как вручали премию и кто заменил звезду, читайте в нашем репортаже .

вручали. Как кто? БРСМ. Кстати, вручить эту премию хотели и певцу Тиме Белорусских, но, говорят, в последний момент артист отказался и не пришел. Как вручали премию и кто заменил звезду, . Вам тоже кажется, что многоэтажек в столице стало очень много? А как вам такой Минск: умеренная этажность, зеленые дворы для детей и людей, ведущих здоровый образ жизни, с парковками по периметру или под землей? Когда же в Минске начнут строить комфортные микрорайоны и что для этого надо сделать ?

О СПОРТЕ

В нашей стране есть спортсмен, который завоевывает медали и которому нужна поддержка, но его не слышат. Он сам вынужден искать себе спонсоров. Мы уже писали о нем — это «волат» из деревни Большие Мотыкалы пара-армрестлер Виктор Братченя, 16-кратный чемпион мира и 14-кратный — Европы. «Почему я хожу по кабинетам чиновников и прошу помочь мне завоевать для страны очередные медали, а не они спрашивают, что мне нужно для полноценной подготовки?» — не понимает Виктор. Парень не выдержал и написал письмо президенту .

пара-армрестлер Виктор Братченя, 16-кратный чемпион мира и 14-кратный — Европы. «Почему я хожу по кабинетам чиновников и прошу помочь мне завоевать для страны очередные медали, а не они спрашивают, что мне нужно для полноценной подготовки?» — не понимает Виктор. Парень не выдержал и . Ну ничего себе, в хоккее опять без радостных новостей. Минское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд . А хотите знать, почему болельщики пришли на игру с коврами ? Кстати, вчера еще и «молодежку», мягко говоря, не похвалили за выступление на ЧМ .





Все новости вторника, 17 декабря

Напоследок приберегли для вас самую хорошую новость последних дней — 2 января будет выходным днем, который не нужно отрабатывать. Ура! А чтобы поднять вам настроение еще больше, держите зимний тест , лучшие смартфоны уходящего года (отличная идея для подарка) и ну очень милую историю про спасателей и щенят . Берегите себя, пробираясь сквозь туман на работу, и пусть среда будет интересной!

Ваша редакция