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А это точно не фотошоп? В Браславе рыбаки поймали толстолобика-гиганта

18.12.2019 08:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Браславе на озере Бережье рыбаки поймали толстолобика весом 27 кг, сообщает «Браслаўская звязда». Рыба настолько огромная, что в соцсетях люди не верят, что она настоящая, и спорят: не фотошоп ли это?


Фото: braslav-star.by

Рыбаки Нацпарка «Браславские озера» во время промыслового лова на озере Бережье вытащили толстолобика весом 27 кг.

Огромному трофею бывалые рыбаки удивились. До этого они вылавливали толстолобиков весом 14−15 кг. Но самые крупные особи этой рыбы действительно могут достигать 35 кг.

Толстолобика отправили на продажу.

Напомним, недавно во время промышленного лова на озере Дривяты житель Браслава вытащил сеть с золотым линем — трофей тут же прозвали «золотой рыбкой». Его, кстати, потом выпустили обратно в озеро.

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Огромному трофею бывалые рыбаки удивились. До этого они вылавливали толстолобиков весом 14−15 кг.
 
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