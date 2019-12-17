А это точно не фотошоп? В Браславе рыбаки поймали толстолобика-гиганта

Источник материала: Tut.by

В Браславе на озере Бережье рыбаки поймали толстолобика весом 27 кг, сообщает «Браслаўская звязда». Рыба настолько огромная, что в соцсетях люди не верят, что она настоящая, и спорят: не фотошоп ли это?



Фото: braslav-star.by

Рыбаки Нацпарка «Браславские озера» во время промыслового лова на озере Бережье вытащили толстолобика весом 27 кг.

Огромному трофею бывалые рыбаки удивились. До этого они вылавливали толстолобиков весом 14−15 кг. Но самые крупные особи этой рыбы действительно могут достигать 35 кг.

Толстолобика отправили на продажу.

Напомним, недавно во время промышленного лова на озере Дривяты житель Браслава вытащил сеть с золотым линем — трофей тут же прозвали «золотой рыбкой». Его, кстати, потом выпустили обратно в озеро.