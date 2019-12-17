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А это точно не фотошоп? В Браславе рыбаки поймали толстолобика-гиганта
18.12.2019 08:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Браславе на озере Бережье рыбаки поймали толстолобика весом 27 кг,
Рыбаки Нацпарка «Браславские озера» во время промыслового лова на озере Бережье вытащили толстолобика весом 27 кг.
Огромному трофею бывалые рыбаки удивились. До этого они вылавливали толстолобиков весом 14−15 кг. Но самые крупные особи этой рыбы действительно могут достигать 35 кг.
Толстолобика отправили на продажу.
Напомним, недавно во время промышленного лова на озере Дривяты житель Браслава вытащил сеть
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Огромному трофею бывалые рыбаки удивились. До этого они вылавливали толстолобиков весом 14−15 кг.
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