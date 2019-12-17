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Группа «Дрозды» выступит на открытии главной новогодней елки Бреста

18.12.2019 07:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 декабря на открытии главной новогодней елки Бреста выступит группа «Дрозды», сообщает горисполком.


Фото: Вечерний Брест

Праздник начнется в 17.00 с концерта брестских коллективов.

В 17.30 стартует театрализованное представление «Зажжение огней на главной елке Бреста».

Завершится празднование концертом группы «Дрозды».

 
Теги: Брест
 
 
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