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Группа «Дрозды» выступит на открытии главной новогодней елки Бреста
18.12.2019 07:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 декабря на открытии главной новогодней елки Бреста выступит группа «Дрозды», сообщает
Праздник начнется в 17.00 с концерта брестских коллективов.
В 17.30 стартует театрализованное представление «Зажжение огней на главной елке Бреста».
Завершится празднование концертом группы «Дрозды».
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Зажжение новогодних огней состоится в 17.30.
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