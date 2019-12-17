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2 января навсегда стал праздничным выходным днём в Беларуси

18.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки). Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

2 января навсегда стал праздничным выходным днём в Беларуси

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