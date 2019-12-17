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2 января навсегда стал праздничным выходным днём в Беларуси
18.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки). Об этом сообщает
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> Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве...
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