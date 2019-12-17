«При носовом кровотечении нельзя запрокидывать голову». Ошибки первой помощи

Источник материала: Tut.by

Казалось бы, каждый из нас получил навыки оказания первой помощи в школе и университете, но, когда дело доходит до реальной необходимости остановить кровотечение или транспортировать человека с переломом, не все ведут себя правильно. Вместе с ОАО «АСБ Беларусбанк» в рамках благотворительного проекта «Вектор доброты» мы сняли видео об основных ошибках, которые люди допускают при оказании первой помощи. Посмотрите и не повторяйте их: от чрезвычайных ситуаций не застрахован никто, а правильность наших действий может спасти человека.

Здесь можно найти полную инструкцию по первой помощи, подготовленную совместно с Белорусским Обществом Красного Креста.

Партнер проекта:





Проект «Вектор доброты» — помощь учреждениям здравоохранения, социальной защиты, общественным объединениям. Передача городам реанимобиля — продолжение системной поддержки, которую оказывает ОАО «АСБ Беларусбанк» здравоохранению Беларуси.