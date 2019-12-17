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«При носовом кровотечении нельзя запрокидывать голову». Ошибки первой помощи
18.12.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Казалось бы, каждый из нас получил навыки оказания первой помощи в школе и университете, но, когда дело доходит до реальной необходимости остановить кровотечение или транспортировать человека с переломом, не все ведут себя правильно. Вместе с
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Со специалистом Белорусского Общества Красного Креста разобрали основные ошибки, которые люди допускают при оказании первой помощи. *Партнерский материал
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