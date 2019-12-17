Порядок ввоза живой и искусственной елки из-за границы

Источник материала: Газета Авангард



«В преддверии новогодних праздников хотим привезти елку

из-за границы. Расскажите, пожалуйста, какой порядок ввоза живой и искусственной елки».

Нина Ивановна,

г. Буда-Кошелево

Ответ дает главный инспектор отдела организации таможенного контроля Гомельской таможни Татьяна Дьяченко:

– В соответствии с нормами Таможенного Кодекса Евразийского экономического союза, Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 №107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» допускается беспошлинный ввоз рождественских деревьев (елок) живых либо искусственных на таможенную территорию ЕАЭС в случае, если:

→ живые елки:

✓ пройден фитосанитарный контроль, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми документами, в том числе Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 №157 и Решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №318;

✓ перемещаемый товар отнесен к товарам для личного пользования;

✓ общая стоимость перемещаемых товаров не превышает 500 евро (в случае въезда физического лица на территорию Рес-публики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца – 300 евро);

✓ общий вес перемещаемых товаров не превышает 25 кг (в случае въезда физического лица на территорию Республики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца – 20 кг);

✓ произведено письменное таможенное декларирование с использованием пассажирской таможенной декларации в случае необходимости предоставления фитосанитарного сертификата либо в случае превышения норм беспошлинного ввоза.

→ искусственные елки:

✓ перемещаемый товар отнесен к товарам для личного пользования;

✓ общая стоимость перемещаемых товаров не превышает 500 евро (в случае въезда физического лица на территорию Рес-публики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца – 300 евро);

✓ общий вес перемещаемых товаров не превышает 25 кг (в случае въезда физического лица на территорию Республики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца – 20 кг);

✓ произведено письменное таможенное декларирование с использованием пассажирской таможенной декларации в случае превышения норм беспошлинного ввоза.

Обращаем внимание, что ввоз неделимого товара (вес которого превышает 35 кг) ввозится с уплатой таможенных пошлин налогов: 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг всего веса.

По вопросам прохождения фитосанитарного контроля рекомендуем обратиться к должностным лицам Гомельской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений (г. Гомель, ул. Циолковского, 36, тел. 8-0232-44-10-00).

В целях сокращения временных затрат на совершение необходимых таможенных операций пассажирская таможенная декларация может быть заполнена заранее на портале предварительного электронного предоставления сведений физическими лицами, размещенном на едином Интернет-портале таможенных органов Респуб-лики Беларусь www.customs.gov.by (разделы «Электронная таможня» – «Предварительное электронное предоставление сведений физическими лицами»).

Подготовила

Инна ВИШЕНКО