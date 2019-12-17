﻿ «Руки затряслись, когда назвала меня папой». Отчимы и мачехи - о семье, детях и ревности. 21.by
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«Руки затряслись, когда назвала меня папой». Отчимы и мачехи - о семье, детях и ревности

18.12.2019 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы наверняка слышали выражение «чужих детей не бывает». Герои нашего ролика доказывают его правдивость. Мы пригласили в студию людей, которые воспитывают детей от другого брака своих супругов. Они рассказали, какими их отношения были в начале, было ли им сложно принять ребенка другого человека, как родные отнеслись к их выбору и как дети узнали о своих биологических родителях.

 
 
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«Сначала ревновала свою маму ко мне: плакала, делала все, чтобы на нее обратили внимание».
 
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