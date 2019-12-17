|
«Руки затряслись, когда назвала меня папой». Отчимы и мачехи - о семье, детях и ревности
18.12.2019 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вы наверняка слышали выражение «чужих детей не бывает». Герои нашего ролика доказывают его правдивость. Мы пригласили в студию людей, которые воспитывают детей от другого брака своих супругов. Они рассказали, какими их отношения были в начале, было ли им сложно принять ребенка другого человека, как родные отнеслись к их выбору и как дети узнали о своих биологических родителях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сначала ревновала свою маму ко мне: плакала, делала все, чтобы на нее обратили внимание».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)