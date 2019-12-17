Проверки Госконтроля показывают многочисленные нарушения деятельности организаций ЖКХ области

Источник материала: Полесская правда



Комитетом государственного контроля Брестской области на постоянной основе осуществляется контроль за деятельностью организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению.

Заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Дмитрий Бархатов рассказал корреспонденту pinsknews.by, что контрольно-аналитические мероприятия носят как проверочный, так и упреждающий характер с целью предотвращения возможных нарушений законодательства.

Так, в ходе проводимых в текущем году мероприятий Комитетом выявлены факты причинения вреда государственному имуществу на общую сумму свыше 50 тысяч рублей в результате нарушений организациями ЖКХ законодательства о распоряжении государственным имуществом. В настоящее время по данным фактам возбуждены четыре уголовных дела.

В ходе проводимых проверок устанавливаются факты нарушения бюджетного законодательства, бухгалтерского учета, законодательства регулирующего вопросы строительства, трудового законодательства, предоставляемой в органы государственной статистики и вышестоящие органы отчетности, законодательства при осуществлении закупок, за которые предусмотрена административная ответственность.

Нередко отдельными руководителями организаций допускаются факты неэффективного использования государственного имущества, факты элементарной бесхозяйственности.

Систематически Комитетом проводятся проверки на предмет подготовки организаций ЖКХ к осеннее-зимнему сезону, в том числе в части обеспеченности энергоисточников местными видами топлива и надлежащего хранения топливно-энергетических ресурсов.

Так, Комитетом установлены неединичные факты отсутствия навесов, необходимых для складирования дров, щепы на котельных области. На территории отдельных котельных площади навесов, складов не позволяли хранить необходимый объем имеющегося топлива.

– Контроль за деятельностью организаций ЖКХ будет продолжен Комитетом, – подытожил беседу Дмитрий Бархатов.