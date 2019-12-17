В Беларуси запускают пилотный проект: водители смогут пройти медкомиссию за один день

Источник материала: Tut.by

В нескольких поликлиниках и больницах страны Минздрав запускает пилотный проект, когда водители могут получить справку о состоянии здоровья за один день, сообщает пресс-служба ведомства. Планируется, что проект заработает 23 декабря. Если он станет успешным, опыт распространят на все регионы Беларуси.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В 24-й поликлинике в Минске, Столбцовской центральной районной больнице, а также в гомельской поликлинике № 7 кандидаты в водители и водители транспортных средств категорий «А», «АМ» и «В» в ближайшее время смогут получить медицинскую справку о состоянии здоровья, подтверждающую их годность к управлению механическими транспортными средствами, за один день. После запуска проект будет работать шесть месяцев.

Пилотный проект касается здоровых и практически здоровых граждан. Они по состоянию здоровья отнесены к группам диспансерного наблюдения Д (I) и (или) Д (II). При этом люди должны проживать не менее пяти лет в районе обслуживания одного из перечисленных выше учреждений здравоохранения.

Когда проект заработает, получить справку о состоянии здоровья водители смогут, зарегистрировавшись на сайте одного из трех перечисленных медучреждений и в личном кабинете, согласившись на запрос информации, составляющей врачебную тайну.

На сайтах всех трех учреждений есть перечень документов, которые необходимо предоставить для медицинского освидетельствования — кандидатам в водители, а также медицинского переосвидетельствования — водителям (паспорт, при наличии — военный билет, две фотографии). Также прописаны критерии, по которым граждан относят к группам диспансерного наблюдения Д (I), Д (II), Д (III). Есть возможность выбрать даты предварительной записи на обязательное медицинское освидетельствование — но не ранее чем через пять рабочих дней после осуществления записи через сайт организации здравоохранения, участвующей в реализации проекта.

Специалисты учреждения, в котором зарегистрировался гражданин, сами запрашивают выписки из медицинских документов из госорганизации здравоохранения по месту жительства, пребывания, работы, учебы или службы и сведения об отсутствии или наличии в отношении обратившихся граждан психиатрического и наркологического учета.

При проведении обязательного медицинского освидетельствования учитываются и принимаются к сведению результаты диспансерных осмотров, проведенных в течение двух лет, предшествующих году обращения, в том числе результаты осмотров врачей-специалистов, врачей общей практики, лабораторных и инструментальных исследований.

По результатам проведенного медицинского освидетельствования будет принято решение о допуске (недопуске) гражданина к управлению механическими транспортными средствами. В случае положительного решения водительской комиссии, гражданину за один день выдается медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая его годность к управлению механическими транспортными средствами.

Если же водителя отнесут к группе диспансерного наблюдения Д (III) или при необходимости дополнительного обследования, придется получать справку в обычном порядке.

Если через шесть месяцев пилотный проект будет признан успешным, его распространят на все регионы Беларуси.