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Отключать сегодня горячую воду и отопление в Чижовке все-таки не будут
18.12.2019 11:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отключение отопления и горячей воды, которое планировали на сегодня в Заводском районе Минска, отменяется. Об этом
Была
«Минскэнерго» пишет, что строительная организация, которая подавала заявку на монтаж теплосети на пересечении улиц Голодеда и Краснослободской, отказалась от запланированных работ. Поэтому 18 декабря горячее водоснабжение и отопление отключать не будут.
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Была информация, что в некоторых домах в Заводском районе сегодня не будет горячей воды и тепла, но ситуация изменилась.
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