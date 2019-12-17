Отключать сегодня горячую воду и отопление в Чижовке все-таки не будут

Источник материала: Tut.by

Отключение отопления и горячей воды, которое планировали на сегодня в Заводском районе Минска, отменяется. Об этом сообщает «Минскэнерго».



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Была информация , что в некоторых домах в Заводском районе сегодня не будет горячей воды и тепла, но ситуация изменилась.

«Минскэнерго» пишет, что строительная организация, которая подавала заявку на монтаж теплосети на пересечении улиц Голодеда и Краснослободской, отказалась от запланированных работ. Поэтому 18 декабря горячее водоснабжение и отопление отключать не будут.