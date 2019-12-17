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В Кировске директора детской спортивной школы за премии себе и подчиненным приговорили к шести годам колонии

18.12.2019 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор директору Кировской детско-юношеской спортивной школы, который выписал себе премий на 58 тысяч рублей, а своим сотрудникам — на 54 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Занимая должность директора он с января 2008 по октябрь 2016 года «умышленно, с целью хищения имущества путем злоупотребления служебными полномочиями, без согласования с вышестоящим органом управления — отделом образования, спорта и туризма Кировского райисполкома» издавал приказы о премировании и других выплатах стимулирующего характера самому себе. В результате он завладел деньгами на общую сумму 58 153 рублей.

Также он «умышленно, вопреки интересам службы, явно превышая свои служебные полномочия, без фактического согласования с профсоюзным комитетом» выписывал премии своим сотрудникам, в результате чего причинил материальный ущерб на общую сумму 54 141 рублей.

Приговор директору вынесли 12 декабря. Его признали виновным в завладении имуществом, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, в особо крупном размере и в превышении служебных полномочий. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательстве порядке.

 
 
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Его признали виновным в завладении имуществом, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, в особо крупном размере и в превышении...
 
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