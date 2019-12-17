Осудили водителя, который сбил в Новополоцке мужчину, когда тот доставал знак аварийной остановки

Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор водителю из Минска, который в августе этого года сбил в Новополоцке местного жителя, когда тот доставал из багажника знак аварийной остановки. Мужчина получил год исправработ, сообщает «Вектор ТВ».



Фото: ГАИ

Напомним, утром 21 августа 28-летний житель Минска на на Audi А4 ехал по улице Ктаторова в Новополоцке. На дороге из-за поломки остановилась и стояла с включенной сигнализацией Audi 80. Ее водитель, 56-летний житель Новополоцка, доставал из багажника знак аварийной остановки. В этот момент в мужчину въехал водитель из столицы.

С тяжелыми травмами новополочанин попал в реанимацию. Он до сих пор лечится в Минске, сообщает «Вектор ТВ».

— Водитель Audi А4 двигался по дороге крайне легкомысленно, маневрировал, перестраивался из полосы в полосу, отвлекался во время движения, — сообщил старший помощник прокурора Новополоцка Сергей Шинкевич.

В какой-то момент обвиняемый не снизил скорость и въехал в мужчину, который вышел из авто и доставал знак аварийной обстановки.

Житель Минска приобрел пострадавшему лекарства и выплатил моральную компенсацию. В ответ новополочанин просил освободить сбившего его водителя от наказания.

Но суд признал признал его виновным и приговорил к году исправительных работ с удержанием в доход государства 10% от заработка, но не менее одной базовой величины ежемесячно. Кроме того, мужчина на 4 года не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.