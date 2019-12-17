Беглый следователь, рассказавший об «эскадроне смерти», не верит признаниям бывшего спецназовца

Источник материала: Tut.by

Петрушкевич — бывший следователь прокуратуры, расследовавший дела об исчезновении Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

В июне 2001-го вместе с коллегой Олегом Случеком они заявили, что к исчезновениям и другим тяжким преступлениям причастны крупные чиновники и руководители силовых структур. Оба эмигрировали, получили политическое убежище и живут за границей.

По просьбе «Радыё Свабода» Дмитрий Петрушкевич письменно прокомментировал интервью Юрия Горавского «Немецкой волне», в котором тот признается, что участвовал в похищениях и убийствах политиков в группе под руководством Дмитрия Павличенко.

— Насколько правдоподобно для вас выглядят события в версии Горавского?

— По сути, это компиляция всего, что было опубликовано за 20 лет, с добавлением некоторых деталей. У меня осталось скептическое впечатление.

— Что из озвученного Горавским прозвучало впервые?

— Только об отсутствии пальцев на ноге у Гончара никогда не говорили в прессе, но я этот факт знаю. Он упоминался как «особая примета» в ориентировках, которые рассылали, когда Гончара объявили в розыск как пропавшего. Они хранились в материалах дела, и об этом мог узнать любой сотрудник МВД в то время. Также он перечисляет ряд имен, которые никогда не упоминались в прессе, но в его ситуации можно перечеслить весь личный состав в/ч 3214.

— Что в версии Горавского вызывает у вас лично сомнения или подозрения?

— Описание убийств. Они очень рисковали, получая и возвращая расстрельный пистолет, якобы чтобы придать убийству статус смертной казни. А согласно показаниям Горавского, Павличенко стрелял в сердце со стороны спины. В чем тогда сакральность действа, ради которого они якобы использовали именно этот пистолет? Ради чего они рисковали? Мне такое поведение кажется непоследовательным.

По его словам, они отвезли Захаренко на учебную базу на Воловщине, а после того, как Павличенко застрелил его, отвезли тело на Северное кладбище. Всего это около 60 километров сначала с похищенным человеком, а потом с трупом в машине. Зачем преодолевать такие расстояния, когда в 10 километрах от места похищения в крематории уже и гроб готовый стоял?

За 3 дня до похищения Гончара Павличенко объявил своим людям, что нужно будет задержать и устранить двоих. Однако из всех материалов дела следует, что даже сам Гончар не знал, сколько человек будет в тот день в бане. И будет ли там Красовский, тоже, по-моему, за 3 дня точно не было известно.

Горавский говорит: «Где-то на кольцевой есть „карман“ на съезде на витебское направление». Насколько я помню тот район, на этом участке в 1999 году шли дорожные работы и никакого «кармана» там тогда не было. Работы не закончили даже на момент моего отъезда в 2001 году.

Теперь о подборе исполнителей. По словам Горавского, все они примерно его ровесники. Значит, командир воинской части для такого дела не нашел никого лучше, чем недавних тинейджеров? А не было бы более логичным использовать уже проверенных в деле бойцов, с которыми они «нетрадиционными» методами боролись с бандитизмом и ликвидировали авторитетов до того?

Завадского похитили 7 июля 2000 года, это была пятница. Но Горавский говорит, что у них в этот день был выходной. О выходном в пятницу в органах МВД, я никогда не слышал.

Не знаю, что они сожгли (Горавский утверждает, что после освобождения Павличенко сжег папку с документами. — РС), но материалы, касающиеся Павличенко, остались. Оригинал постановления о применении к нему превентивного задержания сроком на 1 месяц, санкционированный председателем КГБ и заместителем генерального прокурора, был подшит в одном из томов, который хранился в моем сейфе. Как и ряд других документов, опубликованных в прессе через месяц после моего отъезда. Так, документы были не все, но часть осталась.

Есть и другие вопросы, которых после интервью больше, чем ответов.

— Фамилии, которые перечисляет Горавский (Юрий Бородач, Сергей Шкиндеров, Алексей Румянцев и другие) — это реальные люди? Встречались ли вы с кем-то из них лично?

— Уверен, что ряд этих фамилий упоминался и раньше. В списке бойцов СОБРа, которых проверяли на возможную причастность к преступлениям, были десятки фамилий. По ним работал Владимир Михайлович Чумаченко, с которым мы долгое время делили один кабинет в здании МВД, и я иногда присутствовал при допросах. Возможно, с кем-то из них я встречался, но теперь фамилии не припомню.

Я вспоминаю эпизод, когда ему позвонил кто-то из бойцов из в/ч 3214 и назначил встречу. Он попросил меня предоставить ему прикрытие на случай, если его также решат вывезти в лес. Они прошли от железнодорожного вокзала к зданию МВД, о чем-то разговаривали. Я в первый и последний раз в жизни осуществлял скрытое наблюдение. За мной тоже не раз велось наблюдение, но когда я сообщил об этом руководителю следственной группы, тот меня «успокоил», что такой «чести» периодически удостаивается каждый из нас.

За короткий промежуток времени умерло несколько человек, которые имели отношение к расследованию дела.

Руководителя группы ударили в лицо кулаком прямо на улице. Мне отказались выдать оружие — мой непосредственный начальник мотивировал это тем, что я первый застрелю его же. На этих примерах можно понять, какое оперативное обеспечение было в следственной группе и насколько защищенными мы себя чувствовали.

— Горавский говорит, что его задерживали вместе с Павличенко в 2000-м году. Или задерживали также других людей вместе с ним?

— На момент задержания Павличенко я в следственной группе не работал — меня туда направили сразу после того, как его освободили, а руководство КГБ и прокуратуры уволили. Согласно материалам дела, Павличенко был единственным, кого задержали в тот период.

— Сколько крови было на месте похищения Гончара? Реалистично, что это кровь из разбитой цепью губы и носа, как говорит Горавский?

— Складывается впечатление, что все показания Горавского выстроены в точном соответствии с ранее опубликованными в прессе материалами дела. Следы крови и стекла на месте похищения упоминаются повсюду, поэтому добавили эпизод с цепью.

— Почему именно Горавский и почему именно сейчас сделано такое признание?

— Потому что все в Беларуси, а он нет? Потому что это выгодно одной соседней стране, которая упивается своим величием? Все параллели с делом Гонгадзе, которые были проведены за 2 дня (после публикации признаний. — РС), мне кажутся вполне уместными.

Фильм («Как убивали критиков Лукашенко», фильм русской службы Deutsche Welle. — РС) сделан в духе «Крестного отца» с соблюдением российских традиций нагнетания и без того жутковатой атмосферы российским журналистом. С такими же характерными для них «киноляпами».

Постановка в фильме сделана неуклюже: после фразы «Мы сотрудники милиции, просим присесть в автомобиль» СОБРовцы показывают какую-то книжечку, хотя на тот момент в милиции уже были ламинированного удостоверения. По показаниям Горавского, они надели на Захаренко наручники за спиной и посадили его в «Опель», а на видео человеку застегивают наручники спереди и сажают в «БМВ». Это только один 5-секундный эпизод. Педантичные немцы такого бы себе не позволили. Мне кажется, что если уж делать постановку, то следовало придерживаться сюжета. Все это не добавляет доверия ни к фильму, ни к герою.