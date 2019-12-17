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Под Гродно участковый попросил у дачника лодку - и поплыл спасать лебедей, застрявших во льду

18.12.2019 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В агрогородке Гожа, что недалеко от Гродно, развернулась необычная спасательная операция — милиционер пришел на помощь лебедям, которые застряли в ледяном плену на местном озере. Историю спасения птиц рассказывает газета «Перспектива».


Фото: rgazeta.by

Старшему участковому Гродненского РОВД Андрею Музычко поступило не совсем обычное сообщение: на озере у агрогородка Гожа замерзает пара лебедей.

Звонила местная жительница, которая периодически приходит на озеро Танковое, чтобы покормить птиц. В один из дней она увидела печальную картину: лебеди попали в ледяную ловушку, пытаются выбраться, но самостоятельно не могут.


Фото: rgazeta.by

Плыть у них не получается, подняться на лед тоже не удается, поскольку тот крошится. Два часа женщина наблюдала за происходящим. Видя, что ситуация не меняется, решила позвонить участковому, посчитав, что оставлять птиц в таком положении опасно.

Андрей Музычко отправился на озеро, где его ожидала пенсионерка.


Фото: rgazeta.by

Милиционер попросил у местного дачника надувную лодку и поплыл спасать лебедей. По пути веслом ломал лед, прокладывая птицам дорогу к берегу. Они смогли благополучно выбраться из западни.

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Теги: Гродно
 
 
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В агрогородке Гожа, что недалеко от Гродно, развернулась необычная спасательная операция.
 
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