Военная юность Марии Дубинец…

Источник материала: Чырвоны прамень

Война… Суровая юность… Воспоминания, которые хотелось бы забыть. Но нет, их вычеркнуть невозможно. Мария Григорьевна Дубинец, жительница Новолукомля, родилась и выросла в д. Череёвка Крупского района Минской области. На её юность как раз и выпали суровые военные годы.





В 1941-м отец Марии работал председателем колхоза. В семье было четверо детей: старшая Анна, Мария, Наталья и Лёва. Мать также трудилась в колхозе. Когда началась война, односельчан стали массово забирать в Красную Армию. На женские руки ложились все тяготы – мужских рук не хватало. Так Мария стала работать в колхозе уже с 14 лет. Трудилась наравне со взрослыми.

Помнит, что вблизи их деревни находились партизанские отряды. Отец был связан с партизанами, всё держалось в строжайшей тайне. Немцы в Череёвке были редкими гостями, но всё же периодически появлялись, забирая провизию и живность…

Помнит Мария, как все односельчане стояли под дулом немецкого пулемёта в ожидании расправы. Никто не знал, чем это закончится. И лишь один смельчак спросил у немца: «Чего ждать?». А тот ответил: «Всем капут». Это был уже 1944-й год… Их распределили, молодых отобрали отдельно для отправки в Германию на работы. Затем немцы факелами подожгли крыши домов, оставив людей без крова. Дом, где жила семья Марии, тоже сгорел. В тот день жители их деревни чудом остались живы. В соседней деревне фашисты спалили людей прямо в домах. Марию тогда немцы в Германию не забрали – она была очень худенькая. Но отведала жизни в немецком плену её старшая сестра Анна и двоюродные сестры побывали на неметчине на работах.

А когда территория Беларуси была освобождена, возобновилось транспортное сообщение. Мария получила вызов на работу в госпиталь в Латвию (её тетя работала при штабе и сделала запрос). В то время катастрофически не хватало санитарок. Девочка мечтала стать врачом, а тут был реальный шанс научиться, да и спрашивать её никто не стал. Так она отправилась до места назначения. Сразу работала в военном госпитале в Резекне в Латвии, затем в Либаве, а уже потом в Литве, в Клайпеде, Каунасе. Трудилась в столовой, подавала еду раненым и больным, если было нужно, кормила их. После окончания войны госпитали ещё работали, раненых не сразу отправляли домой….

Девочка мечтала стать врачом, у Марии за плечами было 7 классов образования. А после войны остро не хватало педагогов, и Мария пошла работать в среднюю школу №10 г. Каунаса, заочно обучаясь в Мин-ском педагогическом училище. И так вышло, что на мирном педагогическом поприще Мария Григорьевна отработала почти 40 лет. Женщина состоялась как первоклассный педагог, получила признание коллег и учеников. Математика – царица наук, Мария Григорьевна владела ею в совершенстве. Вспоминает, что в 1978 году (в год её 50-летия) педагоги средней школы №10 г. Каунаса интересно поздравили. Они написали в её честь слова благодарности и признания.

Сейчас Мария Григорьевна живет в Новолукомле, который считает уютным и комфортным. Педагог является непререкаемым авторитетом для родных, друзей и соседей. К ней и сегодня обращаются за мудрым советом. «Примерная хозяйка, хорошая собеседница и просто замечательный человек», – так о женщине отзываются знакомые. Награждена медалью «Ветеран труда».

Мария Григорьевна Дубинец в начале декабря отметила свой очередной день рождения. Поздравить её пришли все родные и близкие. Женщина с гордостью говорит, что очень богата на внимание родных людей, за что им благодарна.

И мы пожелаем имениннице долгих лет в здравии и хорошем самочувствии.

Марина МИШУЛКОВА.