Более 260 станций обезжелезивания планируют построить в Брестской области до 2025 года

Источник материала: Полесская правда



В Брестской области до 2025 года необходимо построить 263 новых станции обезжелезивания, сообщил начальник отдела водопроводно-канализационного хозяйства областного управления ЖКХ Андрей Круглей.

Ежегодно планируется вводить в эксплуатацию не менее 40 объектов. Такие темпы обусловлены требованием директивы №7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», согласно которой до 2025 года качественной питьевой водой должны быть обеспечены 100% потребителей. На сегодня в Брестской области качественное водоснабжение доступно 93,3% потребителей.

В этом году по подпрограмме «Чистая вода» госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» в регионе запланировано строительство 41 станции обезжелезивания. Средства на эти цели выделены из областного и республиканского бюджетов — Br5,5 млн и Br3,5 млн соответственно.

Новые станции обезжелезивания появились в каждом районе, больше всего — в Березовском (пять станций) и Пинском (четыре).

«В настоящее время 30 объектов уже введены в строй, остальные находятся в завершающей стадии. До конца года все объекты будут сданы в эксплуатацию», — сказал Андрей Круглей.

Кроме того, шесть станций, четыре из которых уже введены в строй, возведены по программе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В частности, чистой водой обеспечены жители деревень Лахва и Ракитно в Лунинецком районе, Теребежова и Глинки — в Столинском. Со дня на день заработают станции в деревнях Язвинки и Ворони в этих же районах.

В следующем году в регионе планируется построить 41 станцию, в том числе пять в Пинском районе, где больше всего потребителей и населенных пунктов. В Лунинецком районе по чернобыльской программе чистая вода придет к жителям деревни Бродница.

Помимо строительства станций обезжелезивания подпрограмма «Чистая вода» предполагает развитие сетей водоснабжения и подключение близлежащих населенных пунктов к водопроводу с качественной питьевой водой, строительство артезианских скважин, подвоз питьевой воды, где это целесообразно, и другие мероприятия.