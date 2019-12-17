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2 января в Беларуси — выходной
18.12.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки). Об этом
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17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на...
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