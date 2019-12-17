«Намекал, что зачищал Минск». Сокамерник - о Гаравском, заявившем о причастности к убийству политиков

Источник материала: Tut.by

Юрий Гаравский, который утверждает , что причастен к похищению и убийствам известных оппозиционных политиков, действительно находился в СИЗО на Володарского, куда попал в 2000-м году. Первые дни после ареста, рассказывает его бывший сокамерник Вадим Чернышев, Гаравский выглядел абсолютно раздавленным, не верил, что его могли задержать. За что он оказался в следственном изоляторе и что говорил о своей службе — об этом Вадим Чернышев рассказал TUT.BY.



Юрий Гаравский. Фото: Deutsche Welle

Когда Гаравский оказался в СИЗО?

В 1990-е Вадим Чернышев занимался строительным бизнесом — из-за претензий к нему, говорит собеседник, он и оказался в минском СИЗО № 1 на Володарского. Там познакомился с Юрием Гаравским.

— Скажем так, некоторое время мы провели в очень тесном помещении, — смеется Вадим.

По его словам, Юрий Гаравский был задержан и помещен в СИЗО в 2000-м году.

— Однозначно это был не 1999-й год, как утверждает Павличенко , — говорит Вадим. И объясняет хронологию: — Осенью 1999-го меня экстрадировали из Польши и поместили на Володарского в 33-ю камеру. В основном в ней содержали директоров предприятий. Там же мы и встретили 2000-й Новый год. А вот ближе к моему суду, который состоялся 29 сентября 2000 года, для разработки меня отправили в так называемый «двойник».

«Двойник» — это маленькая камера размерами три на два метра, рассчитанная на двух человек, объясняет Вадим. Она располагается в башне Пищаловского замка, где и находится СИЗО № 1 на улице Володарского.



СИЗО № 1 на Володарского. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Перед тем, как в «двойнике» оказался Юрий Гаравский, в ней находилось четыре человека.

— Это были полковник в отставке, картежник из России, я, предприниматель, и «наседка» — такой маленький зэк, который всю жизнь проводит в тюрьме, сидит, слушает, а потом доносит.

Юрия Гаравского, говорит Вадим, он хорошо запомнил по внешности: тот был два метра ростом.

— Такой здоровый хлопец. Плюс я запомнил, что он называл себя бойцом СОБРа. Все-таки это редкое явление, чтобы «собровец» попал на Володарского.

По воспоминаниям Вадима, первые три-четыре дня Гаравский был расстроен и дезориентирован.

— И это мягко сказано. Очевидно, он не ожидал, для него арест стал полным шоком. Человек был соврешенно дезориентирован. Говорил: «Все, конец жизни». Три или четыре дня он отходил, потом пришел в себя немного. Он ведь совершенно простой. Считал, что служит хорошему делу, что он милиционер, и с ним такое вообще не может случиться.

По словам Вадима, Юрия Гаравского поместили в двойник, поскольку «на самом деле, это было самое спокойное место в тюрьме».

— Не было никаких криминальных авторитетов, бандитов.

В одной камере в Гаравским Вадим Чернышев провел около месяца.

— Но конкретный месяц точно не вспомню. Это было за месяца два до моего суда. Скорее всего, летом. Уже 19 лет прошло — где там вспомнишь даты.

За это время, рассказывает собеседник, Гаравского «раз или два» вызывали к начальнику СИЗО Олегу Алкаеву.

— От него Гаравский возвращался повеселее. Вообще, Алкаев производил впечатление добродушного, здравомыслящего человека. Никаких нареканий у зеков к нему не было.

Что говорил о своем задержании?

Вадим знает о задержании исключительно со слов Гаравского. Вот что тот рассказывал:

— По его словам, к знакомым милиционерам, то есть к нему, обратился человек, попросил взыскать долги, потому что предыдущий должник пошел к бандитам. Он взял каких-то пару своих человек, они погоняли этих бандитов. Но погоняли так, что бандиты сами побежали в милицию.

Милиционеры из РОВД, по его словам, когда провели наблюдение, увидели: это здоровенные ребята, «новые лица в бандитском мире» — и вызвали какое-то спецподразделение. То есть РОВД брал компанию не своими силами. А так бы их якобы никто не посадил.

Сначала их передали обратно в военную часть, они просидели «на губе» сутки или двое, думая, что отправят домой. Но домой не отправили, а определили в СИЗО. Для него это был полный шок.

— Вы говорите «они».

— Да, с ним в паре был какой-то сослуживец.

Что Гаравский рассказывал о себе?

По рассказам Гаравского Вадим сделал вывод, что его сокамерник служил именно в СОБРе.

— На тот момент ему был около 21 года. Он свободно выходил из части, жил в городе — у него была то ли девушка, то ли невеста, то ли жена.



Фото со страницы Юрия Гаравского в «ВКонтакте»

О своей службе в СОБРе Гаравский рассказывал следующее:

— Говорил, что его подразделение якобы имеет отношение к ликвидации каких-то авторитетов. Но конкретных фамилий не называл. Вообще, были намеки, что они защищали Минск от бандитов, и он совершал действия, о которых говорить не стоит. У меня сложилось впечатление, что Гаравский относился к этому, как к нормальному куску своей службы. Ну, и время было такое. Периодически намекал, что его все равно быстро отпустят, потому что он «что-то знает». Но мало ли, кто что говорит.

Рассказывал также, что был ранен. Что какой-то нетрезвый дед взял свою жену в заложники, и их вызывали. Я еще смеляся над этим, потому что раньше такие вопросы решал участковый. Приходил, звонил в дверь и говорил: «Иваныч, отдай двустволку». А тут они через окна влетали в дом. Дед с перепуга выстрелил. И ему под бронежилет сбоку залетела дробь. По-моему, слева у него был шрам.

Судили ли Гаравского?

Ко времени предполагаемого суда над Гаравским Вадима уже перевели из СИЗО в колонию, но через несколько месяцев он вернулся обратно: над ним шел суд по другому эпизоду. Был ли Юрий Гаравский осужден, точно не знает. Но предполагает, что был.

— Гаравский работал баландером — раздавал пищу по кормушкам в СИЗО. По логике, в СИЗО оставляют только осужденных, сидеть которым — не больше трех лет.

Спустя несколько месяцев, говорит Вадим, состояние Гаравского изменилось.

— Он был резвый, веселый, довольный собой, наглый. Покрикивал на помощников, которые носили баки.

После этого Чернышев с Гаравским больше не разговаривали и после освобождения не пересекались.

Минские оседи Гаравского тоже подтверждают : он действительно находился в СИЗО № 1 в Минске.

Последние годы Юрий Гаравский жил с матерью в двухкомнатной квартире в одном из старых спальных районов Минска. Здесь он вырос, сюда же и переехал после развода, как говорят соседи, «в году 2007−2008-м». От брака у Юрия есть дочь.

Работал ли Юрий Гаравский, его соседи не знают.

Из открытых источников известно, что Юрий был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. В сентябре 2018 года была начата процедура ликвидации его ИП. 31 января 2019 года он был исключен из единого государственного списка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Из Беларуси, по словам соседей, Гаравский уехал весной 2018 года.

Интервью Deutsche Wellе , в котором он заявил, что имел отношение к похищению и убийствам Виктора Гончара, Юрия Захаренко и Анатолий Красовского, было опубликовано 16 декабря 2019 года.