Подарки под «Елку желаний»: БОКК предлагает исполнить новогодние мечты детей и пожилых людей

Источник материала: Полымя

Белорусское общество Красного Креста приглашает поучаствовать в ежегодной благотворительной кампании «Елка желаний», которая продлится до 16 января 2020 года, сообщили БЕЛТА в организации.





В канун Нового года все ждут подарков и чудес — дети, взрослые, пожилые люди. Однако не у каждого есть возможность получить подарок от родных и близких или порадовать себя.

Заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста Романия Скоморошко обращает внимание, что каждый может сделать новогодний подарок для ребенка, семья которого находится в тяжелой жизненной ситуации, а также для пожилых людей. «Жители Беларуси и других стран могут сделать пожертвование для новогоднего подарка детям из семей, воспитывающих детей с инвалидностью, из многодетных, неполных, приемных и опекунских семей. Подарки также будут адресованы пожилым одиноким и одиноко проживающим людям. Кампания будет проходить в два этапа: с 12 по 22 декабря мы будем собирать подарки, а с 23 декабря по 16 января — собирать и вручать. Будем рады, если жители Беларуси присоединятся к нам», — рассказывает представитель БОКК.

Новогодние елки с пожеланиями детей будут установлены по всей Беларуси, где любой желающий сможет оказать помощь, купив подарок или сделав благотворительное пожертвование. Подарки можно положить около елки или отнести в районные организации Белорусского Красного Креста.

В этом году акцию еще более активно поддерживает белорусское бизнес-сообщество. Компании установили «Елки желаний» в своих офисах и на торговых площадках и предложили присоединиться к доброму делу своим клиентам, сотрудникам и партнерам.

Принять участие и исполнить мечту ребенка можно также онлайн — на сайте кампании. Каждый, кто сделает онлайн-пожертвование, получит подробный отчет по итогам благотворительной кампании. Отчет также будет размещен в средствах массовой информации, на сайте и в группах Белорусского Красного Креста в соцсетях.

Источник: БелТА