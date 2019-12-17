Не выехала для проверки информации о просроченных продуктах. Санврача подозревают во взятках

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летней женщины, которая занимала должность заведующей отделением гигиены питания — врача ГУ «Центра гигиены и эпидемиологии Заводского района г. Минска», сообщает Следственный комитет.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным следствия, в декабре этого года женщина «приняла для себя материальные ценности за благоприятное решение вопроса, входящего в ее компетенцию».

Следователи рассказали, что врач не выехала для проверки после заявления о том, что в одном из продуктовых магазинов в Заводском районе столицы есть просроченные продукты. Кроме того, она не привлекла должностных лиц к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Женщина заключена под стражу. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

Следователи считают, что описанный случай не единичный. Силовики просят граждан, владеющих какими-либо сведениями, сообщить об этом по телефону: 8 (017) 389 55 55 или 8 (029) 241 78 58.

Согласно примечанию к статье 431 УК лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, напоминают в СК.