﻿ В Могилеве у пенсионера в автобусе из-под одежды выпал обрез. Пассажиры развернули целую операцию. 21.by
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В Могилеве у пенсионера в автобусе из-под одежды выпал обрез. Пассажиры развернули целую операцию

18.12.2019 17:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 15 декабря в автобусе пенсионер выронил из-под одежды обрез ружья, сообщает УВД. В деле разбирается милиция: оружие и пенсионера силовикам передали пассажиры автобуса — мужчина и подросток.


Случай произошел в автобусе № 8, когда он отъезжал от остановки «Улица Островского». На выпавшее оружие среагировали попутчики: мужчина подобрал оружие, а подросток позвонил в милицию.

Все трое вышли на ближайшей остановке. Пассажир с обрезом направился во дворы, чтобы передать находку милиции, а пенсионер и подросток пошли за ним. При этом юноша оставался на телефонной связи с дежурным милиционером и сообщал о передвижении.

В итоге ружье было передано ближайшему наряд. К тому моменту хозяин обреза уже ехал домой, не желая участвовать в разбирательстве. Однако через несколько часов сотрудники уголовного розыска установили его личность.

Владельцем оружия оказался 74-летний могилевчанин. С его слов, он приобрел обрез около 30 лет назад на городском рынке у незнакомца. Покупку все время хранил в деревне, где периодически использовал для охоты. Теперь решил перевезти ружье в квартиру. В сельском доме могилевчанина также были найдены патроны и порох.

Назначена экспертиза — от ее результатов будет зависеть, какое наказание ждет пенсионера.


 
Теги: Могилев
 
 
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В ситуации разбирается милиция, которой передали оружие и пенсионера мужчина и подросток.
 
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