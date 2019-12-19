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В Пинске в середине декабря на деревьях распустились почки

18.12.2019 17:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пинске под католическое Рождество на деревьях появились листья.


Фото: Юрий Щербаков

Теплая зима не дает природе уснуть. 17 декабря пинчанин Юрий Щербаков сфотографировал листья, которые раньше времени появились на дереве.

«Вот такая у нас зима под Рождество. Листья почувствовали весну», — подписал свой снимок автор.

В этом году начиная с осени в Брестской области температурные рекорды обновляются каждый месяц. 16 декабря на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе Брестской области зафиксировали 7,8 градуса тепла (6,9 в 2014 году). 4 ноября температурный рекорд 50-летней давности побил Брест — 18,1 градуса тепла. 15 октября тоже отличился областной центр, обновив 40-летний максимум — столбик термометра поднялся до 24,4°С.

 
Теги: Брест
 
 
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