В Пинске в середине декабря на деревьях распустились почки

Источник материала: Tut.by

В Пинске под католическое Рождество на деревьях появились листья.

Теплая зима не дает природе уснуть. 17 декабря пинчанин Юрий Щербаков сфотографировал листья, которые раньше времени появились на дереве.

«Вот такая у нас зима под Рождество. Листья почувствовали весну», — подписал свой снимок автор.

В этом году начиная с осени в Брестской области температурные рекорды обновляются каждый месяц. 16 декабря на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе Брестской области зафиксировали 7,8 градуса тепла (6,9 в 2014 году). 4 ноября температурный рекорд 50-летней давности побил Брест — 18,1 градуса тепла. 15 октября тоже отличился областной центр, обновив 40-летний максимум — столбик термометра поднялся до 24,4°С .