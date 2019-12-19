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В Пинске в середине декабря на деревьях распустились почки
18.12.2019 17:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пинске под католическое Рождество на деревьях появились листья.
Теплая зима не дает природе уснуть. 17 декабря пинчанин Юрий Щербаков сфотографировал листья, которые раньше времени появились на дереве.
«Вот такая у нас зима под Рождество. Листья почувствовали весну», — подписал свой снимок автор.
В этом году начиная с осени в Брестской области температурные рекорды обновляются каждый месяц. 16 декабря на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе Брестской области
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