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Делегация Ивановской области с официальным визитом прибыла Беларусь

18.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Гости из Российской Федерации побывали на отдельных предприятиях Беларуси, в том числе на СЗАО «БЕЛДЖИ», где оценили высокий уровень производства и пообщались с сотрудниками предприятия.

К примеру, Михаил Киселев, коммерческий директор предприятия «КейЭйСи» – крупнейшего поставщика поршней тормозных систем в Европе, сообщил о готовности участия в переговорах по поставке пружин и штанг стабилизатора для автомобилей.

В рамках визита также запланировано проведение бизнес-форума с участием представителей Белорусской торгово-промышленной палаты и торгового представителя Российской Федерации в Республике Беларусь Юрия Золотарева.

Завтра под председательством главы концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной и вице-губернатором Ивановской области Людмилой Дмитриевой состоится заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Ивановской области Российской Федерации.

Делегация Ивановской области с официальным визитом прибыла Беларусь

Делегация Ивановской области с официальным визитом прибыла Беларусь

Делегация Ивановской области с официальным визитом прибыла Беларусь

Подробности читайте на страницах газеты «А».

Татьяна САКОВИЧ, фото автора

 
 
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Делегация Ивановской области во главе с вице-губернатором Людмилой Дмитриевой прибыла в Беларусь, чтобы провести запланированные переговоры и поучаствовать в...
 
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