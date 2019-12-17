Делегация Ивановской области с официальным визитом прибыла Беларусь

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Гости из Российской Федерации побывали на отдельных предприятиях Беларуси, в том числе на СЗАО «БЕЛДЖИ», где оценили высокий уровень производства и пообщались с сотрудниками предприятия.

К примеру, Михаил Киселев, коммерческий директор предприятия «КейЭйСи» – крупнейшего поставщика поршней тормозных систем в Европе, сообщил о готовности участия в переговорах по поставке пружин и штанг стабилизатора для автомобилей.

В рамках визита также запланировано проведение бизнес-форума с участием представителей Белорусской торгово-промышленной палаты и торгового представителя Российской Федерации в Республике Беларусь Юрия Золотарева.

Завтра под председательством главы концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной и вице-губернатором Ивановской области Людмилой Дмитриевой состоится заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Ивановской области Российской Федерации.













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Татьяна САКОВИЧ, фото автора