В «Каменном Логе» пограничники нашли у россиянки дуэльный пистолет

Источник материала: Tut.by

Во вторник 17 декабря в пункте пропуска «Каменный Лог» пограничники в автомобиле Volvo на заднем сиденье обнаружили предмет, который был очень похож на капсюльный дуэльный пистолет, сообщает Госпогранкомитет.



Фото: gpk.gov.by

Автомобиль под управлением 40-летней жительницы Москвы въезжал в Беларусь по зеленому коридору из Литвы. Пистолет же лежал на одном из сидений машины.

Владелица Volvo рассказала, что работает сценаристом в театре, и пистолет — это сценический реквизит.

Пистолет изъяли для проведения экспертизы.