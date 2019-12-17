|
В «Каменном Логе» пограничники нашли у россиянки дуэльный пистолет
18.12.2019 15:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во вторник 17 декабря в пункте пропуска «Каменный Лог» пограничники в автомобиле Volvo на заднем сиденье обнаружили предмет, который был очень похож на капсюльный дуэльный пистолет,
Автомобиль под управлением 40-летней жительницы Москвы въезжал в Беларусь по зеленому коридору из Литвы. Пистолет же лежал на одном из сидений машины.
Владелица Volvo рассказала, что работает сценаристом в театре, и пистолет — это сценический реквизит.
Пистолет изъяли для проведения экспертизы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник 17 декабря в пункте пропуска «Каменный Лог» пограничники в автомобиле Volvo на заднем сиденье обнаружили предмет, который был очень похож на капсюльный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)