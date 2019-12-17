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В «Каменном Логе» пограничники нашли у россиянки дуэльный пистолет

18.12.2019 15:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вторник 17 декабря в пункте пропуска «Каменный Лог» пограничники в автомобиле Volvo на заднем сиденье обнаружили предмет, который был очень похож на капсюльный дуэльный пистолет, сообщает Госпогранкомитет.


Фото: gpk.gov.by

Автомобиль под управлением 40-летней жительницы Москвы въезжал в Беларусь по зеленому коридору из Литвы. Пистолет же лежал на одном из сидений машины.

Владелица Volvo рассказала, что работает сценаристом в театре, и пистолет — это сценический реквизит.

Пистолет изъяли для проведения экспертизы.

 
 
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Во вторник 17 декабря в пункте пропуска «Каменный Лог» пограничники в автомобиле Volvo на заднем сиденье обнаружили предмет, который был очень похож на капсюльный...
 
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