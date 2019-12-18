|
В Витебске Деды Морозы-спасатели устроили шоу в детской больнице: спустились с крыши в палаты
19.12.2019 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Десант Дедов Морозов-спасателей спустился с крыши областного детского клинического центра. Маленькие пациенты были очень рады неожиданному сюрпризу от МЧС,
В образе Деда Мороза и в альпинистском снаряжении спасатели не спеша спускались с крыши самого крупного лечебного корпуса. На пять этажей им понадобилось почти полчаса. Дети с восторгом наблюдали за шоу.
Потом Деды Морозы заглянули в палаты — конечно, с подарками.
Сейчас в клиническом центре на лечении находится более 500 детей. А Новый год вынуждены будут тут встретить около 200. Поэтому спасатели и решили порадовать маленьких пациентов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маленькие пациенты были очень рады неожиданному сюрпризу от МЧС
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)