ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске Деды Морозы-спасатели устроили шоу в детской больнице: спустились с крыши в палаты

19.12.2019 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Десант Дедов Морозов-спасателей спустился с крыши областного детского клинического центра. Маленькие пациенты были очень рады неожиданному сюрпризу от МЧС, сообщает ОНТ.


Фото: МЧС

В образе Деда Мороза и в альпинистском снаряжении спасатели не спеша спускались с крыши самого крупного лечебного корпуса. На пять этажей им понадобилось почти полчаса. Дети с восторгом наблюдали за шоу.

Потом Деды Морозы заглянули в палаты — конечно, с подарками.

Сейчас в клиническом центре на лечении находится более 500 детей. А Новый год вынуждены будут тут встретить около 200. Поэтому спасатели и решили порадовать маленьких пациентов.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маленькие пациенты были очень рады неожиданному сюрпризу от МЧС
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно прошел Рождественский благотворительный бал. Смотрите, как и ради чего все это было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика