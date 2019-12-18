В Витебске Деды Морозы-спасатели устроили шоу в детской больнице: спустились с крыши в палаты

Источник материала: Tut.by

Десант Дедов Морозов-спасателей спустился с крыши областного детского клинического центра. Маленькие пациенты были очень рады неожиданному сюрпризу от МЧС, сообщает ОНТ.



Фото: МЧС

В образе Деда Мороза и в альпинистском снаряжении спасатели не спеша спускались с крыши самого крупного лечебного корпуса. На пять этажей им понадобилось почти полчаса. Дети с восторгом наблюдали за шоу.

Потом Деды Морозы заглянули в палаты — конечно, с подарками.

Сейчас в клиническом центре на лечении находится более 500 детей. А Новый год вынуждены будут тут встретить около 200. Поэтому спасатели и решили порадовать маленьких пациентов.