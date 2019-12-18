Работать так, чтоб быть примером молодым

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19.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

С отчетным докладом выступила председатель Борисовского районного совета ветеранов З.П. Маханек. Также председатели некоторых ветеранских «первичек» рассказали о работе, проводимой внутри своих организаций, поделились опытом налаживания взаимосвязей с администрацией и коллективом своих предприятий, уделили внимание успехам и планам на будущ\ее.

Мероприятие завершилось награждением по итогам уходящего года активистов ветеранского движения.

Подробную информацию читайте на страницах газеты «Адзінства».

 
 
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Вчера прошел пленум Борисовской районной ветеранской организации, на котором были подведены итоги работы за 2019 год и определены задачи на следующий 2020-й.
 
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