Работать так, чтоб быть примером молодым

С отчетным докладом выступила председатель Борисовского районного совета ветеранов З.П. Маханек. Также председатели некоторых ветеранских «первичек» рассказали о работе, проводимой внутри своих организаций, поделились опытом налаживания взаимосвязей с администрацией и коллективом своих предприятий, уделили внимание успехам и планам на будущ\ее.
Мероприятие завершилось награждением по итогам уходящего года активистов ветеранского движения.
Подробную информацию читайте на страницах газеты «Адзінства».