В Гродно прошел Рождественский благотворительный бал. Смотрите, как и ради чего все это было

Источник материала: Tut.by

В Гродно прошел Рождественский благотворительный бал, где организаторы объединили благотворительность и светское мероприятие. Формат, говорят, для Гродно необычный, хоть в других странах уже давно известен: это не просто званый вечер, а возможность собрать для нуждающихся определенную сумму. Например, здесь присутствующим предлагали купить (а вернее, перечислить деньги на специальный счет) картины, которые рисовали представители дипмиссий Польши и Литвы совместно с подопечными хосписа и известными гродненскими художниками.





Вечером в среду, 18 декабря, в зале Кронон Парк Отеля было многолюдно и торжественно: дамы в вечерних платьях, кавалеры в костюмах, классическая музыка, приглушенный свет, шампанское и фуршет. В общем, все атрибуты светского мероприятия.





Среди присутствующих — представители консульства Польши в Гродно, почетный консул Беларуси в Клайпеде Николай Логвин, исполняющая обязанности генерального консула Литвы в Гродно Далия Нактините, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Андрей Ярошевич (мэр приехать не смог), вторая вице-миссис мира — 2017 Дарья Реут, миссис Беларусь — 2018 Екатерина Сакович , а также представители бизнеса и гродненские художники.





Рождественский благотворительный бал стал заключительным мероприятием международного проекта «Хвалi Дабрыні» в поддержку Гродненского детского хосписа имени Святого Губерта, который начался 9 месяцев назад, когда представители дипмиссий, художники и дети совместно нарисовали картины.





Среди рисующих были Генеральный консул Литвы в Гродно Генадиюс Мяцкялис и Генеральный консул Польши в Гродно Ярослав Ксенжик, а также другие представители данных дипмиссий.

Один из организаторов проекта гродненский художник Андрей Филипович говорит, что идея проекта в первую очередь в том, чтобы рассказать о детях, нуждающихся в помощи на международном уровне.

— Мы хотели подключить тех людей, которые, может быть, и не знают, что в Гродно есть дети, которым нужна помощь, а еще рассказать о деятельности нашего детского хосписа в соседних странах, привлечь спонсоров и в конце концов организовать такое необычное мероприятие.









Десять картин, написанные совместно с подопечными хосписа, выставлялись в Литве и Польши, и вот доехали до Гродно, где их можно было купить на импровизированном аукционе. Самый дорогой лот был куплен за 2100 рублей. Все полотна, кстати, продали. Покупатели же, как это бывает на подобных мероприятиях, попросили не называть своих имен. Мол, главное, что все вырученные деньги поступят на счет хосписа.





















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