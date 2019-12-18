Источник материала: Полесская правда



Температурные рекорды побиты 18 декабря во многих городах Беларуси, показали данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Минске максимальная температура достигла плюс 7,5 градуса. Ранее рекордом считались 5,4 градуса тепла.

Бресте 18 декабря столбик термометра поднялся до 12,2 градуса выше нуля, ранее рекордной температурой было плюс 11,5. В Гомеле воздух прогрелся до 6,8 градуса тепла (предыдущий рекорд — плюс 6,5), в Гродно — до плюс 10,6 (предыдущий рекорд — 7,9 выше нуля). В этих городах побиты рекорды, зафиксированные в 1989 году.

Температурный максимум обновлен в Витебске — 7,4 градуса тепла против 5,2 со знаком плюс в 2011 году. В Могилеве было 6 тепла, таким образом побит рекорд 1972 года — 5,2 градуса со знаком плюс.

Рекордно тепло 18 декабря было также в Барановичах, Березино, Бобруйске многих других городах.

В Пинске максимальная температура воздуха достигла плюс 11,4 градуса, что почти на 9 градусов выше средних многолетних значений.

Удержался рекорд 1937 года в Василевичах, когда было 8,2 градуса тепла (18 декабря 2019 года — плюс 7,9).