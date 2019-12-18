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Температурные рекорды побиты 18 декабря во многих городах Беларуси
19.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Минске максимальная температура достигла плюс 7,5 градуса. Ранее рекордом считались 5,4 градуса тепла.
В Бресте 18 декабря столбик термометра поднялся до 12,2 градуса выше нуля, ранее рекордной температурой было плюс 11,5. В Гомеле воздух прогрелся до 6,8 градуса тепла (предыдущий рекорд — плюс 6,5), в Гродно — до плюс 10,6 (предыдущий рекорд — 7,9 выше нуля). В этих городах побиты рекорды, зафиксированные в 1989 году.
Температурный максимум обновлен в Витебске — 7,4 градуса тепла против 5,2 со знаком плюс в 2011 году. В Могилеве было 6 тепла, таким образом побит рекорд 1972 года — 5,2 градуса со знаком плюс.
Рекордно тепло 18 декабря было также в Барановичах, Березино, Бобруйске многих других городах.
Удержался рекорд 1937 года в Василевичах, когда было 8,2 градуса тепла (18 декабря 2019 года — плюс 7,9).
По информации
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> Температурные рекорды побиты 18 декабря во многих городах Беларуси, показали данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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