ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Температурные рекорды побиты 18 декабря во многих городах Беларуси

19.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Температурные рекорды побиты 18 декабря во многих городах Беларуси
Температурные рекорды побиты 18 декабря во многих городах Беларуси, показали данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Минске максимальная температура достигла плюс 7,5 градуса. Ранее рекордом считались 5,4 градуса тепла.

В Бресте 18 декабря столбик термометра поднялся до 12,2 градуса выше нуля, ранее рекордной температурой было плюс 11,5. В Гомеле воздух прогрелся до 6,8 градуса тепла (предыдущий рекорд — плюс 6,5), в Гродно — до плюс 10,6 (предыдущий рекорд — 7,9 выше нуля). В этих городах побиты рекорды, зафиксированные в 1989 году.

Температурный максимум обновлен в Витебске — 7,4 градуса тепла против 5,2 со знаком плюс в 2011 году. В Могилеве было 6 тепла, таким образом побит рекорд 1972 года — 5,2 градуса со знаком плюс.

Рекордно тепло 18 декабря было также в Барановичах, Березино, Бобруйске многих других городах.

В Пинске максимальная температура воздуха достигла плюс 11,4 градуса, что почти на 9 градусов выше средних многолетних значений.

Удержался рекорд 1937 года в Василевичах, когда было 8,2 градуса тепла (18 декабря 2019 года — плюс 7,9).

По информации БелТА

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Температурные рекорды побиты 18 декабря во многих городах Беларуси, показали данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Бес попутал». В Смолевичах пенсионерка украла флейту у школьницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика