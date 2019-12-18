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«Бес попутал». В Смолевичах пенсионерка украла флейту у школьницы

19.12.2019 10:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девочка после уроков в музыкальной школе зашла в магазин, и оставила флейту в камере хранения. Ее оттуда забрала 67-летняя пенсионерка, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.


Фото: www.glinki.ru

Необычная кража произошла 10 декабря в Смолевичах. После уроков в музыкальной школе девочка заглянула в магазин. В камере хранения она оставила музыкальный инструмент и пошла в торговый зал. Правда, закрыть ячейку на замок подростку не удалось — в ней объемный инструмент полностью не вмещался.

Чужую вещь заметила 67-летняя местная жительница. Когда рядом никого не было, она забрала чехол с флейтой и ушла домой.

Мать девочки обратилась в милицию. Когда милиционеры просмотрели записи с камер видеонаблюдения, они по приметам установили личность подозреваемой в краже. Дома у пенсионерки нашли флейту. Пожилая женщина рассказала, что флейта ей не нужна, что она сама не понимает, как все произошло — «бес попутал».

Оценку действиям пенсионерки даст Следственный комитет.

 
 
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Мать девочки обратилась в милицию. Когда милиционеры просмотрели записи с камер видеонаблюдения, они по приметам установили личность подозреваемой в краже.
 
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