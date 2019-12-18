ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О том, что делается в Глусском районе для наведения порядка на земле и благоустройства населенных пунктов, корреспонденту «Радзімы» рассказал начальник отдела землеустройства райисполкома Вячеслав Асташевич

19.12.2019 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

О том, что делается в Глусском районе для наведения порядка на земле и благоустройства населенных пунктов, корреспонденту «Радзімы» рассказал начальник отдела землеустройства райисполкома Вячеслав Асташевич

Зачем отдел землеустройства переносит земельные участки, сколько земли в этом году было передано крестьянским хозяйствам и перераспределено между местными сельхозорганизациями, сколько несанкционированных свалок ликвидировали, сколько человек и юридических лиц наказали за несоблюдение земельного законодательства?

Об этом и о другом, что делается в Глусском районе для наведения порядка на земле и благоустройства населенных пунктов, наш разговор с начальником отдела землеустройства райисполкома Вячеславом АСТАШЕВИЧЕМ.

— Вячеслав Анатольевич, какая работа подразумевается под наведением порядка на земле? Очевидно, что это не только чистота и порядок в прямом смысле.

— Совершенно верно, наведение порядка на земле включает в себя не только отсутствие стихийных свалок, рекультивацию после сноса ветхих домов, своевременную окоску травы и уборку зарослей. Порядок на земле — это в том числе, а может, и прежде всего, вовлечение в сельскохозяйственный оборот тех площадей, что должны использоваться, но не используются, перераспределение их между пользователями таким образом, чтобы землю было удобно задействовать по назначению, еще это содержание в порядке и реконструкция мелиоративных систем и так далее.

— Что именно было сделано в 2019 году?

— Сначала скажу непосредственно о своей работе. Отделом землеустройства на территориях сельсоветов выявлялись и переносились земельные участки. Что имеется в виду? Те участки, которые использовались гражданами, мы передавали сельхозорганизациям или фермерам для вовлечения в оборот, а людям для огородничества выделяли другие участки. Это делалось для того, чтобы избежать чересполосицы. Такую работу проводили на территориях Калатичского, Хвастовичского, Козловичского сельсоветов. Значительный объем культуртехнических работ выполнен ОАО «ПМК-86 «Водстрой»: мелиораторы удалили древесно-кустарниковую растительность, запахали и задисковали около 30 гектаров земли экспериментальной базы «Глуск». Кроме того, провели реконструкцию мелиоративных систем на площади более 460 гектаров возле Холопенич, Лучек, Хвастович, Балашевичей и реки Комаринки. Решениями Глусского райисполкома крестьянским хозяйствам переданы неиспользуемые и неэффективно используемые земли сельхозорганизаций общей площадью 385 гектаров. Некоторые участки (более 611 гектаров) перераспределялись между хозяйствами района. Еще 30 гектаров пустующих земель вовлечено в сельскохозяйственный оборот.  

Отделом землеустройства в этом году было проведено 112 проверок соблюдения земельного законодательства в отношении 89 физических и 23 юридических лиц. Выдано 109 предписаний, за нарушения земельного законодательства к административной ответственности привлечено 16 физических лиц, сумма штрафов составила 446,25 рубля.

— Вы сказали, что проводили определенную работу по упорядочению земельных участков на территориях сельсоветов. А что сами сельские исполнительные комитеты делают для наведения порядка на земле?

— Важной работой в этом направлении для сельской власти является снос пустующих ветхих строений с обязательной последующей рекультивацией участков. Так, на этот год было запланировано снести 73 таких дома и провести рекультивацию освободившейся земли. Все 73 дома снесены, но рекультивировано только 62 участка. По сельсоветам это выглядит так: Заволочицкий — снесено 8 домов, Катковский — 14, Козловичский — 10, Хвастовичский — 14, все эти участки рекультивированы, в  Калатичском — после 10 снесенных домов рекультивировано 7 участков, в Славковичском — после 17 снесенных домов приведено в порядок 9 участков. Причины того, что эта работа выполнена не до конца, разные, но вывод один: ее надо продолжить. Кроме того, отремонтированы ограждения 12 сельских кладбищ, на их территории оборудовано 8 площадок бесконтейнерного типа для сбора отходов. Также на 12 кладбищах за год было удалено 52 аварийных дерева, в сельской местности убрано больше 200 метров ветхих заборов.

— Надо понимать, эти работы сельские исполнительные комитеты проводили за бюджетные средства. Но очевидно, что выделяемых денег хватает не на всё, каким образом выполняется ряд текущих работ по наведению порядка?

— Средства нужны для более сложных и трудоемких работ, с привлечением специальной техники, с использованием материалов, а убирать производственные территории, поддерживать порядок в общественных местах, местах отдыха и так далее можно и своими силами, если делать это постоянно или, скажем, во время субботников. Это касается не только сельской местности, но и горпоселка. Ведь наведение порядка — дело общее. Так, многие знают, что в организациях района каждый четверг проводится санитарный день по наведению порядка на закрепленных территориях. В текущем году в районе было проведено семь субботников, в них приняло участие более 5 тысяч человек из 67 местных организаций. Общими усилиями люди ликвидировали 36 несанкционированных свалок, убрали больше 240 гектаров территорий: в своих населенных пунктах, в лесах, в местах массового отдыха, около памятников, на кладбищах, на предприятиях и социальных объектах, на придорожных полосах. Так что и своими силами, без значительных материальных затрат, можно сделать немало.


О том, что делается в Глусском районе для наведения порядка на земле и благоустройства населенных пунктов, корреспонденту «Радзімы» рассказал начальник отдела землеустройства райисполкома Вячеслав Асташевич

— А еще глусчане садили деревья и кустарники.

— Да, для озеленения дворовых и иных территорий тоже сделано много: высажено 945 деревьев, в том числе порядка 450 туй и 230 кустарников, это значительно больше, чем было предусмотрено планами и заданиями.

— Что еще было предусмотрено планами?

— Планов было два. План мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов Глусского района на 2019 год, утвержденный решением райисполкома от 28 февраля, включал в себя 64 пункта, о большинстве их мы уже сказали выше. Все запланированные в нем мероприятия выполнены. Дополнительно был разработан план мероприятий по наведению порядка и обустройству объектов социальной сферы, производственной сферы, а также по благоустройству г. п. Глуска в 2019 году, в нем значилось к реализации 130 пунктов. К этому времени все они тоже выполнены. О том, что сделано в плане благоустройства в Глуске, думаю, говорить не надо, так как основные объемы работ выполнялись относительно недавно, всё происходило и менялось, как говорится, на глазах. К тому же и газета постоянно писала о новых и ремонтируемых объектах. Скажу только, что в реализации этого плана участвовало более 30 строительных организаций Могилёвской области, 3 строительные организации Минской области, ну и, конечно, все государственные и частные организации Глуска. На мероприятия было направлено более 18 миллионов рублей.

— На недавнем заседании районного исполнительного комитета рассматривался вопрос о ходе выполнения мероприятий по наведению порядка на земле, благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов района. Какое решение принято после его рассмотрения?

— Работа сельских исполнительных комитетов по благоустройству, наведению порядка в сельских населенных пунктах и рекультивации земельных участков после сноса ветхих и пустующих домов признана недостаточной, а Славковичскому и Калатичскому сель-исполкомам нужно до 1 июня 2020 года рекультивировать те участки, что остались после сноса домов в 2019 году. Председателям сельисполкомов, руководителям всех сельскохозяйственных организаций, предприятий и организаций Глуска (ГЛХУ «Глусский лесхоз», УКП «Жилкомхоз», ДРСУ-213, ЛДД-733, ПМК-86, Глусское райпо) до 10 января 2020 года следует разработать и представить свои предложения для их включения в план мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству подведомственных территорий. Вместе будем разрабатывать план, вместе будем его и выполнять.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото автора и Анны АВТУХОВОЙ

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зачем отдел землеустройства переносит земельные участки, сколько земли в этом году было передано крестьянским хозяйствам и перераспределено между местными...
 
Новости дня
Новости общества
 
Наталья Киселева встретилась с трудовым коллективом хлебоприемного пункта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика