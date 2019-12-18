О том, что делается в Глусском районе для наведения порядка на земле и благоустройства населенных пунктов, корреспонденту «Радзімы» рассказал начальник отдела землеустройства райисполкома Вячеслав Асташевич

Источник материала: Радзiма





Зачем отдел землеустройства переносит земельные участки, сколько земли в этом году было передано крестьянским хозяйствам и перераспределено между местными сельхозорганизациями, сколько несанкционированных свалок ликвидировали, сколько человек и юридических лиц наказали за несоблюдение земельного законодательства?

Об этом и о другом, что делается в Глусском районе для наведения порядка на земле и благоустройства населенных пунктов, наш разговор с начальником отдела землеустройства райисполкома Вячеславом АСТАШЕВИЧЕМ.

— Вячеслав Анатольевич, какая работа подразумевается под наведением порядка на земле? Очевидно, что это не только чистота и порядок в прямом смысле.

— Совершенно верно, наведение порядка на земле включает в себя не только отсутствие стихийных свалок, рекультивацию после сноса ветхих домов, своевременную окоску травы и уборку зарослей. Порядок на земле — это в том числе, а может, и прежде всего, вовлечение в сельскохозяйственный оборот тех площадей, что должны использоваться, но не используются, перераспределение их между пользователями таким образом, чтобы землю было удобно задействовать по назначению, еще это содержание в порядке и реконструкция мелиоративных систем и так далее.

— Что именно было сделано в 2019 году?

— Сначала скажу непосредственно о своей работе. Отделом землеустройства на территориях сельсоветов выявлялись и переносились земельные участки. Что имеется в виду? Те участки, которые использовались гражданами, мы передавали сельхозорганизациям или фермерам для вовлечения в оборот, а людям для огородничества выделяли другие участки. Это делалось для того, чтобы избежать чересполосицы. Такую работу проводили на территориях Калатичского, Хвастовичского, Козловичского сельсоветов. Значительный объем культуртехнических работ выполнен ОАО «ПМК-86 «Водстрой»: мелиораторы удалили древесно-кустарниковую растительность, запахали и задисковали около 30 гектаров земли экспериментальной базы «Глуск». Кроме того, провели реконструкцию мелиоративных систем на площади более 460 гектаров возле Холопенич, Лучек, Хвастович, Балашевичей и реки Комаринки. Решениями Глусского райисполкома крестьянским хозяйствам переданы неиспользуемые и неэффективно используемые земли сельхозорганизаций общей площадью 385 гектаров. Некоторые участки (более 611 гектаров) перераспределялись между хозяйствами района. Еще 30 гектаров пустующих земель вовлечено в сельскохозяйственный оборот.

Отделом землеустройства в этом году было проведено 112 проверок соблюдения земельного законодательства в отношении 89 физических и 23 юридических лиц. Выдано 109 предписаний, за нарушения земельного законодательства к административной ответственности привлечено 16 физических лиц, сумма штрафов составила 446,25 рубля.

— Вы сказали, что проводили определенную работу по упорядочению земельных участков на территориях сельсоветов. А что сами сельские исполнительные комитеты делают для наведения порядка на земле?

— Важной работой в этом направлении для сельской власти является снос пустующих ветхих строений с обязательной последующей рекультивацией участков. Так, на этот год было запланировано снести 73 таких дома и провести рекультивацию освободившейся земли. Все 73 дома снесены, но рекультивировано только 62 участка. По сельсоветам это выглядит так: Заволочицкий — снесено 8 домов, Катковский — 14, Козловичский — 10, Хвастовичский — 14, все эти участки рекультивированы, в Калатичском — после 10 снесенных домов рекультивировано 7 участков, в Славковичском — после 17 снесенных домов приведено в порядок 9 участков. Причины того, что эта работа выполнена не до конца, разные, но вывод один: ее надо продолжить. Кроме того, отремонтированы ограждения 12 сельских кладбищ, на их территории оборудовано 8 площадок бесконтейнерного типа для сбора отходов. Также на 12 кладбищах за год было удалено 52 аварийных дерева, в сельской местности убрано больше 200 метров ветхих заборов.

— Надо понимать, эти работы сельские исполнительные комитеты проводили за бюджетные средства. Но очевидно, что выделяемых денег хватает не на всё, каким образом выполняется ряд текущих работ по наведению порядка?

— Средства нужны для более сложных и трудоемких работ, с привлечением специальной техники, с использованием материалов, а убирать производственные территории, поддерживать порядок в общественных местах, местах отдыха и так далее можно и своими силами, если делать это постоянно или, скажем, во время субботников. Это касается не только сельской местности, но и горпоселка. Ведь наведение порядка — дело общее. Так, многие знают, что в организациях района каждый четверг проводится санитарный день по наведению порядка на закрепленных территориях. В текущем году в районе было проведено семь субботников, в них приняло участие более 5 тысяч человек из 67 местных организаций. Общими усилиями люди ликвидировали 36 несанкционированных свалок, убрали больше 240 гектаров территорий: в своих населенных пунктах, в лесах, в местах массового отдыха, около памятников, на кладбищах, на предприятиях и социальных объектах, на придорожных полосах. Так что и своими силами, без значительных материальных затрат, можно сделать немало.







— А еще глусчане садили деревья и кустарники.

— Да, для озеленения дворовых и иных территорий тоже сделано много: высажено 945 деревьев, в том числе порядка 450 туй и 230 кустарников, это значительно больше, чем было предусмотрено планами и заданиями.

— Что еще было предусмотрено планами?

— Планов было два. План мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов Глусского района на 2019 год, утвержденный решением райисполкома от 28 февраля, включал в себя 64 пункта, о большинстве их мы уже сказали выше. Все запланированные в нем мероприятия выполнены. Дополнительно был разработан план мероприятий по наведению порядка и обустройству объектов социальной сферы, производственной сферы, а также по благоустройству г. п. Глуска в 2019 году, в нем значилось к реализации 130 пунктов. К этому времени все они тоже выполнены. О том, что сделано в плане благоустройства в Глуске, думаю, говорить не надо, так как основные объемы работ выполнялись относительно недавно, всё происходило и менялось, как говорится, на глазах. К тому же и газета постоянно писала о новых и ремонтируемых объектах. Скажу только, что в реализации этого плана участвовало более 30 строительных организаций Могилёвской области, 3 строительные организации Минской области, ну и, конечно, все государственные и частные организации Глуска. На мероприятия было направлено более 18 миллионов рублей.

— На недавнем заседании районного исполнительного комитета рассматривался вопрос о ходе выполнения мероприятий по наведению порядка на земле, благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов района. Какое решение принято после его рассмотрения?

— Работа сельских исполнительных комитетов по благоустройству, наведению порядка в сельских населенных пунктах и рекультивации земельных участков после сноса ветхих и пустующих домов признана недостаточной, а Славковичскому и Калатичскому сель-исполкомам нужно до 1 июня 2020 года рекультивировать те участки, что остались после сноса домов в 2019 году. Председателям сельисполкомов, руководителям всех сельскохозяйственных организаций, предприятий и организаций Глуска (ГЛХУ «Глусский лесхоз», УКП «Жилкомхоз», ДРСУ-213, ЛДД-733, ПМК-86, Глусское райпо) до 10 января 2020 года следует разработать и представить свои предложения для их включения в план мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству подведомственных территорий. Вместе будем разрабатывать план, вместе будем его и выполнять.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото автора и Анны АВТУХОВОЙ