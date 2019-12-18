«Нарушений в эксплуатации не было». В БелЖД рассказали, почему за год четыре раза ломались «Штадлеры»

Источник материала: Tut.by

В этом году скоростные поезда «Штадлер» четыре раза выходили из строя по маршруту Минск-Гомель-Минск. Белорусская железная дорога совместно с производителем провела служебное расследование по каждому факту поломки. Руководство БелЖД утверждает, что нарушений в эксплуатации не было, причины неисправностей — «разовые неполадки электрического и пневматического оборудования, не имеющие системного характера».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: пресс-служба Белорусской железной дороги

Сотрудничество Белорусской железной дороги и завода «Штадлер» началось в 2010 году с заключения контракта на поставку десяти электропоездов, в 2011-м начали их эксплуатировать. На сегодня у БелЖД — 18 поездов производства «Штадлер Минск».

Руководство Белорусской железной дороги отмечает, что поезда зарекомендовали себя как качественные и надежные, обладающие рядом преимуществ и высоким уровнем комфорта как для пассажиров, так и для локомотивных бригад.

На участке Минск-Гомель-Минск электропоезда «Штадлер» курсируют с 2016 года, срок их эксплуатации 35 лет. Одной из особенностей подвижного состава является возможность его эксплуатации как в одиночном следовании, так и в сцепке, отмечается в ответе БелЖД.

В 2019 году было четыре случая, когда «Штадлер» выходил из строя по маршруту Минск-Гомель-Минск. Первый раз это случилось в июне. Из-за поломки 760 пассажиров застряли в пути почти на четыре часа. А неудобства испытали более 1200 пассажиров. Второй случай Гомель"> произошел через месяц, в июле. В районе станции Талька сломался поезд, который следовал из Минска в Гомель. «Проводники сказали, что не работает компрессор. Полчаса мы ждали, потом подъехал локомотив, нас должны довезти до Осиповичей, а потом кто на автобусе поедет, кто на другой электричке», — пояснила TUT.BY очевидица. Третий случай произошел 10 декабря. Следовавший из Минска в Гомель «Штадлер» совершил незапланированную остановку в Бобруйском районе. Электропоезд остановился среди поля недалеко от деревни Плесы. Поезд стоял примерно час, в вагонах время от времени пропадал свет. Четвертый случай произошел 15 декабря. Поезд сломался около станции Красный Берег. Над вагонами показались вспышки, похожие на замыкание, и послышалось несколько хлопков. Около 600 пассажиров больше двух часов дожидались, пока приедет подменный поезд.

— Информация о неправильной эксплуатации и перегрузке электропоездов не соответствуют действительности, данные электропоезда эксплуатируются и проходят плановые виды технических обслуживаний и ремонтов в соответствии с технической документацией завода-изготовителя, — говорится в ответе за подписью заместителя начальника Белорусской железной дороги Петра Стоцкого. — При каждом заходе поездов в депо проводится проверка их технического состояния и подготовка в рейс.

По каждому случаю отказа электропоездов, произошедшему в 2019 году, провели служебные расследования, было установлено, что «причинами возникших неисправностей явились разовые неполадки электрического и пневматического оборудования, не имеющие системного характера. В настоящее время выявленные неисправности устранены, производителем приняты необходимые меры по недопущению их возникновения в будущем».

Руководство БелЖД уточняет, что причиной неисправности поезда 15 декабря стало некачественное оборудование — высоковольтный кабель, закупленный компанией «Штадлер Минск» у стороннего швейцарского поставщика. В рамках контракта, подписанного между компанией «Штадлер Минск» и Белорусской железной дорогой, данное оборудование будет заменено за счет завода-изготовителя.

В редакцию TUT.BY неоднократно обращались пассажиры, возмущенные, что размер компенсации за ожидание подменного поезда и прибытие на станцию с опозданием, составляет незначительные суммы — меньше 1 рубля. Руководство БелЖД обращает внимание, что при расчете компенсации перевозчик руководствуется Уставом железнодорожного транспорта общего пользования, согласно которому неустойка за опоздание поезда составляет 3% за каждый час задержки. В настоящее время вопрос увеличения размера компенсации не рассматривается.