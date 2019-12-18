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На Кореличчине проходит единый день информирования, посвящённый традициям суверенной Беларуси

19.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В четверг, 19 декабря, утро для работников КСУП «Племзавод Кореличи» началось с визита представителей районной вертикали власти. Единый день информирования, который проходит на Кореличчине каждый месяц, в этот раз был посвящен традициям суверенной Беларуси.

На Кореличчине проходит единый день информирования, посвящённый традициям суверенной Беларуси

Информационно-пропагандистская группа №6 во главе с заместителем председателя райисполкома Александром Быличем начала встречу с основных показателей социально-экономического развития региона за последний год, подробно остановившись на строительстве жилья.

– В этом году программа выполнена на 100%: вместо запланированных 2000 кв. м. в районе было построено почти 2500 кв. м., – отметил Александр Былич и пояснил: – Программа строительства жилья на селе предполагает собой возведение двадцати шести домов в Гродненской области, однако только в одних Жуховичах их построено двенадцать. То есть, фактически, наш район обеспечил почти половину выполнения областного плана. Важно отметить, что для предприятий такое строительство также выгодно, поскольку льготный кредит берется всего под 1%.»

На Кореличчине проходит единый день информирования, посвящённый традициям суверенной Беларуси

В ходе обсуждения затронули вопрос строительства объездной дороги возле Мира, на которую, по словам Александра Анатольевича, в следующем году планируется выделить 12 миллионов рублей.

Подводя итого уходящего года, представитель районной власти отметил, что 2019 год для Кореличчины ознаменован открытием отделения гемодиализа в центральной районной больнице, капитальным ремонтом столовой ГУО «Средняя школа №2 г.п. Кореличи», а также недавно начавшейся модернизацией пищеблока Кореличской ЦРБ.

На Кореличчине проходит единый день информирования, посвящённый традициям суверенной Беларуси

В продолжение встречи начальник управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома Инна Богуш напомнила о важных для нашей страны событиях, ставших уже традиционными: Рождественском турнире любителей хоккея, республиканских акциях «Беларусь помнит» и «Наши дети», празднике тружеников села «Дожинки» и других.

– За двадцать восемь лет нашей суверенности Беларусь приобрела множество традиций, которые стали ярким отражением нашего государства, народа и культуры. Это те важные вехи в истории, которые служат весомым доказательством правильного и выверенного курса нашей страны, – подытожила в завершение Инна Богуш.

Виктория КОСТЮК
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В четверг, 19 декабря, утро для работников КСУП «Племзавод Кореличи» началось с визита представителей районной вертикали власти. Единый день информирования,
 
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