ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Герои работают в колхозе, но на другой планете. Белорус придумал настолку, и «она произвела фурор»

19.12.2019 11:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На днях в павильоне настольных игр, где работает Роман Григорик, произошла такая история. Заходит покупатель — и прямиком к Роме. Дай, говорит, руку тебе пожму. «За что?» — удивился продавец. «За то, что придумал «Дальние рубежи», — ответил покупатель. Рома улыбнулся: «О, слава пришла». Хотя известность для него не главное. Важно другое: в 2017-м он придумал свою первую настольную игру, и вот спустя два года ее напечатали в большом российском издательстве и запустили на рынок. «И она произвела фурор», — написали в редакцию TUT.BY читатели. Сам автор в ответ на это скромно пожал плечами: «Оскара за настолку (а есть и такой) я пока не получил».


Роман по образованию переводчик-лингвист. В его коллекции около 200 настолок. Раз-два в месяц они с друзьями обязательно собираются и часа на четыре «зависают» за игрой

С Ромой мы встречаемся в редакции TUT.BY. То, что его настолку запустили в продажу, жизнь автора сильно не изменило. Молодой человек пятый год работает в магазине настолок. Шутит, чтобы можно было позволить себе не работать, нужно выпустить минимум с десяток хороших игр. Пока же, обтекаемо отвечает, его доход с тиража равен одной-двум месячным зарплатам продавца.

— Сейчас для меня это просто хобби, — говорит собеседник.

Это самое хобби лежит рядом с ним в большой коробке. На коробке написано — «Дальние рубежи». Из названия кажется: действия в игре будут происходить в сказке, а в реальности оказывается — в советском колхозе.


Герои Роминой игры — шахтер, рыбак, агитатор, жница и бюрократ

— По легенде во время космической гонки между СССР и США советские люди отправились на секретную планету, чтобы ее колонизировать, — вводит в курс дела автор. — Связь с ними была потеряна, но «путешественники» не расстроились. На новой территории они построили колхоз и коммунизм. Во время игры мы управляем этим поселением и его жителями.

Сделать героев игры работниками колхоза Рома и издатели придумали вместе. В той версии, что сразу предложил белорус, все происходило на фальварке. На вопрос почему от первоначальной локации решили отказаться, отвечает просто: средневековая тематика в настолках слишком заезжена. Ну, а чтобы любители истории сильно не придирались к деталям, например, к моделям тракторов, колхоз отправили в космос.

— Использовать тему Союза было рискованно, — не скрывает Роман. — Все-таки у этой эпохи есть как сторонники, так и противники. Но до того, как игру попробовали запустить в Америке, нареканий не было. В США некоторые пользователи стали возмущаться: «Игра про коммунистов? Давайте еще про фашистов». Хотя на самом деле там нет никакой политики, просто атмосфера эпохи и еще одна крутая фишка: в колхозе все общее, поэтому игроки могут сразу играть всеми героями. Каждый вносит вклад в совместное дело, но при этом получает свои баллы.

«До «рубежей» у меня было еще четыре идеи, но они не зашли»


«Это парадокс, но когда играю с друзьями в «рубежи», всегда проигрываю, — улыбается Роман. — Все-таки придумать правила игры и хорошо в нее играть — это разные вещи».

На прилавках «Дальние рубежи» появились в октябре 2019-го. Ждать товар, где среди разных коробок, есть и твоя авторская, момент очень волнительный. За этим моментом, говорит Роман, два года работы.

— Хотя на самом деле все началось еще раньше, — вспоминает собеседник. — Где-то 7−8 лет назад я стал играть в настолки, а у каждого второго игрока есть мечта: придумать свою игру. Вот я и стал думать.

Идеи возможных игр записывал в тетрадки. Когда тетрадки для визуализации не хватало, начинал резать картон. Потом более-менее играбельный прототип носил друзьям «на пробу». Приятели играли, но по их энтузиазму Рома понимал: не то.

— Основная проблема всех, кто придумывает игры, в том, что они создают клоны уже существующих. А это никому не нужно, — рассказывает автор. — Мне же хотелось сгенерировать что-то свое. До «рубежей» у меня было четыре идеи.

Они не зашли, а вот попытка № 5 зацепила. Правда, в первый раз друзья в игру так и не доиграли. Все потому, что сразу в ней было семь раундов. После первого, который длился два часа, ребята сказали: «Хватит». Сейчас этапов два. На все про всё нужно 30−40 минут.


Так макет игры выглядел в 2017-м

— Игру я придумал в 2017 году, дальше нужно было найти издателя, — продолжает собеседник. — Теперь это проще, чем было раньше. Когда-то большие российские издатели брали зарубежные хиты, получали на них лицензии и переводили. Теперь они хотят найти свой продукт, который понравится и нашим, и на Западе. Поэтому для начинающих авторов проводится много конкурсов.

Конкурсов в жизни Ромы пока было два. На первом примерно из сотни участников белорус стал вторым. Правда, печать его игру не стали, сказали — нужно доработать. На втором — молодой человек попал в топ-4, и издатель предложил ему сотрудничество.

— Это была весна 2018 года. Мы подписали контракт, — вспоминает собеседник и рассказывает, что до лета 2019-го они с командой из издательства «докручивали» его идею. — До того, как идти к издателям, я прочел немало интервью с авторами и знал: иногда после этих доработок от первоначальной версии остается процентов 10. Поэтому я подальше запрятал все свои амбиции и спокойно реагировал на правки и предложения. По итогу от моей игры осталось процентов 90. И это супер.

«Человек думает, ты ему советуешь, чтобы продать свое, и берет другое»


«В простых играх, вроде «Монополии», многое за игрока решает кубик, — делится наблюдениями собеседник. — В играх посложнее нужно думать. А это в настолках и цепляет»

Купить «Дальние рубежи», говорит Роман, можно в Беларуси, России, Украине. Сколько коробок уже разошлось, автор не знает, но не скрывает, парочку из них продал и он сам. Правда, не всем покупателям об этом рассказал.

— Иногда, если говоришь, что это твоя игра, покупателя это настораживает, — рассказывает собеседник. — Человек думает, ты ему советуешь, чтобы продать свое, и сразу же берет что-то другое.

Хотя бывают и приятные истории. На днях пришел к Роме в павильон мужчина. «Мне вот эту настолку, говорит, — и показывает на «Дальние рубежи». «Почему ее?» — спросил продавец. «Хочу поддержать отечественного автора», — отвечает тот. «Меня?» — от неожиданности переспросил Рома. «А вы автор? — уточнил покупатель и, не дожидаясь ответа продолжил: — Тогда вас».

— А много в Беларуси авторов, которые придумывают настолки?

— Я слышал только про ребят из Гродно. Они их придумывают и издают, — отвечает Роман, объясняя, что культура играть в настолки у нас пока не развита. — Бывает, конечно, люди сами что-то делают, приносят нам в магазин и просят взять на продажу. Но пока все это были только копии уже существующего.


— Уже думаете над второй игрой?

— Идеи есть, но супердостойной пока нет, поэтому я в процессе.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2017-м Роман Григорик придумал свою первую настольную игру, и вот спустя два года ее напечатали в большом российском издательстве и запустили на рынок. «И она...
 
Новости дня
Новости общества
 
Кредит за сгоревший дом и три пакетика вещей. Как семья за пару минут потеряла все - и выкарабкивается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика