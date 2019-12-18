Герои работают в колхозе, но на другой планете. Белорус придумал настолку, и «она произвела фурор»

Источник материала: Tut.by

На днях в павильоне настольных игр, где работает Роман Григорик, произошла такая история. Заходит покупатель — и прямиком к Роме. Дай, говорит, руку тебе пожму. «За что?» — удивился продавец. «За то, что придумал «Дальние рубежи», — ответил покупатель. Рома улыбнулся: «О, слава пришла». Хотя известность для него не главное. Важно другое: в 2017-м он придумал свою первую настольную игру, и вот спустя два года ее напечатали в большом российском издательстве и запустили на рынок. «И она произвела фурор», — написали в редакцию TUT.BY читатели. Сам автор в ответ на это скромно пожал плечами: «Оскара за настолку (а есть и такой) я пока не получил».



Роман по образованию переводчик-лингвист. В его коллекции около 200 настолок. Раз-два в месяц они с друзьями обязательно собираются и часа на четыре «зависают» за игрой

С Ромой мы встречаемся в редакции TUT.BY. То, что его настолку запустили в продажу, жизнь автора сильно не изменило. Молодой человек пятый год работает в магазине настолок. Шутит, чтобы можно было позволить себе не работать, нужно выпустить минимум с десяток хороших игр. Пока же, обтекаемо отвечает, его доход с тиража равен одной-двум месячным зарплатам продавца.

— Сейчас для меня это просто хобби, — говорит собеседник.

Это самое хобби лежит рядом с ним в большой коробке. На коробке написано — «Дальние рубежи». Из названия кажется: действия в игре будут происходить в сказке, а в реальности оказывается — в советском колхозе.



Герои Роминой игры — шахтер, рыбак, агитатор, жница и бюрократ

— По легенде во время космической гонки между СССР и США советские люди отправились на секретную планету, чтобы ее колонизировать, — вводит в курс дела автор. — Связь с ними была потеряна, но «путешественники» не расстроились. На новой территории они построили колхоз и коммунизм. Во время игры мы управляем этим поселением и его жителями.

Сделать героев игры работниками колхоза Рома и издатели придумали вместе. В той версии, что сразу предложил белорус, все происходило на фальварке. На вопрос почему от первоначальной локации решили отказаться, отвечает просто: средневековая тематика в настолках слишком заезжена. Ну, а чтобы любители истории сильно не придирались к деталям, например, к моделям тракторов, колхоз отправили в космос.

— Использовать тему Союза было рискованно, — не скрывает Роман. — Все-таки у этой эпохи есть как сторонники, так и противники. Но до того, как игру попробовали запустить в Америке, нареканий не было. В США некоторые пользователи стали возмущаться: «Игра про коммунистов? Давайте еще про фашистов». Хотя на самом деле там нет никакой политики, просто атмосфера эпохи и еще одна крутая фишка: в колхозе все общее, поэтому игроки могут сразу играть всеми героями. Каждый вносит вклад в совместное дело, но при этом получает свои баллы.

«До «рубежей» у меня было еще четыре идеи, но они не зашли»



«Это парадокс, но когда играю с друзьями в «рубежи», всегда проигрываю, — улыбается Роман. — Все-таки придумать правила игры и хорошо в нее играть — это разные вещи».

На прилавках «Дальние рубежи» появились в октябре 2019-го. Ждать товар, где среди разных коробок, есть и твоя авторская, момент очень волнительный. За этим моментом, говорит Роман, два года работы.

— Хотя на самом деле все началось еще раньше, — вспоминает собеседник. — Где-то 7−8 лет назад я стал играть в настолки, а у каждого второго игрока есть мечта: придумать свою игру. Вот я и стал думать.

Идеи возможных игр записывал в тетрадки. Когда тетрадки для визуализации не хватало, начинал резать картон. Потом более-менее играбельный прототип носил друзьям «на пробу». Приятели играли, но по их энтузиазму Рома понимал: не то.

— Основная проблема всех, кто придумывает игры, в том, что они создают клоны уже существующих. А это никому не нужно, — рассказывает автор. — Мне же хотелось сгенерировать что-то свое. До «рубежей» у меня было четыре идеи.

Они не зашли, а вот попытка № 5 зацепила. Правда, в первый раз друзья в игру так и не доиграли. Все потому, что сразу в ней было семь раундов. После первого, который длился два часа, ребята сказали: «Хватит». Сейчас этапов два. На все про всё нужно 30−40 минут.



Так макет игры выглядел в 2017-м

— Игру я придумал в 2017 году, дальше нужно было найти издателя, — продолжает собеседник. — Теперь это проще, чем было раньше. Когда-то большие российские издатели брали зарубежные хиты, получали на них лицензии и переводили. Теперь они хотят найти свой продукт, который понравится и нашим, и на Западе. Поэтому для начинающих авторов проводится много конкурсов.

Конкурсов в жизни Ромы пока было два. На первом примерно из сотни участников белорус стал вторым. Правда, печать его игру не стали, сказали — нужно доработать. На втором — молодой человек попал в топ-4, и издатель предложил ему сотрудничество.

— Это была весна 2018 года. Мы подписали контракт, — вспоминает собеседник и рассказывает, что до лета 2019-го они с командой из издательства «докручивали» его идею. — До того, как идти к издателям, я прочел немало интервью с авторами и знал: иногда после этих доработок от первоначальной версии остается процентов 10. Поэтому я подальше запрятал все свои амбиции и спокойно реагировал на правки и предложения. По итогу от моей игры осталось процентов 90. И это супер.

«Человек думает, ты ему советуешь, чтобы продать свое, и берет другое»



«В простых играх, вроде «Монополии», многое за игрока решает кубик, — делится наблюдениями собеседник. — В играх посложнее нужно думать. А это в настолках и цепляет»

Купить «Дальние рубежи», говорит Роман, можно в Беларуси, России, Украине. Сколько коробок уже разошлось, автор не знает, но не скрывает, парочку из них продал и он сам. Правда, не всем покупателям об этом рассказал.

— Иногда, если говоришь, что это твоя игра, покупателя это настораживает, — рассказывает собеседник. — Человек думает, ты ему советуешь, чтобы продать свое, и сразу же берет что-то другое.

Хотя бывают и приятные истории. На днях пришел к Роме в павильон мужчина. «Мне вот эту настолку, говорит, — и показывает на «Дальние рубежи». «Почему ее?» — спросил продавец. «Хочу поддержать отечественного автора», — отвечает тот. «Меня?» — от неожиданности переспросил Рома. «А вы автор? — уточнил покупатель и, не дожидаясь ответа продолжил: — Тогда вас».

— А много в Беларуси авторов, которые придумывают настолки?

— Я слышал только про ребят из Гродно. Они их придумывают и издают, — отвечает Роман, объясняя, что культура играть в настолки у нас пока не развита. — Бывает, конечно, люди сами что-то делают, приносят нам в магазин и просят взять на продажу. Но пока все это были только копии уже существующего.





— Уже думаете над второй игрой?

— Идеи есть, но супердостойной пока нет, поэтому я в процессе.