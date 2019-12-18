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Без осадков и до +10°С ожидается в Беларуси 20 декабря

19.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Без осадков и до +10°С ожидается в Беларуси 20 декабря
Без осадков и до 10 градусов тепла ожидается в Беларуси 20 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки, по информации синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. Ветер ночью будет переменных направлений 3-8 м/с, днем — юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 4 мороза до 1 тепла, днем ожидается плюс 1-6 градусов. По юго-западу страны ночью будет 2-4 градуса тепла, днем — плюс 7-10.

По информации БелТА.

 
 
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> Без осадков и до 10 градусов тепла ожидается в Беларуси 20 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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